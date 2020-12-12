Открытие елок и воспоминания о лете: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 12 декабря

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин поделился фотографиями с открытия главной елки. В честь праздника здесь прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил своих подписчиков с Днем Конституции. «Конституция является ядром всей правовой системы нашей страны и определяет смысл и содержание других законов. Знать и уметь применять главный Закон нашей страны — это норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. В этот день желаю всем добра, благополучия, здоровья и успехов во всех начинаниях», — написал он.

Руководитель Арского района Ильшат Нуриев выложил видео с открытия главной елки Арска. Здесь перед гостями прошел небольшой концерт, а также конкурсы для детей с Дедом Морозом.



Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин побывал сегодня на ярмарке сельхозпродукции в Казани, где свои товары представили местные фермеры.

Глава Елабужского района, мэр Елабуги Рустем Нуриев, показал, как убирает снег обновленная техника. В парках Елабуги, как и в других городах республики, уже вовсю идет подготовка к Новому году.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров показал подписчикам лошадей на одной из ферм района.

В Кукморе сегодня также открыли главную елку. Фотографиями с праздника поделился глава Кукморского района Сергей Димитриев.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов вспомнил лето в такую морозную погоду и поделился с подписчиками видео, на которых запечатлены живописные места.