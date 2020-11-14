В Татарстане задолженность по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков составила 629 млн рублей

В Татарстане задолженность по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков составила 629 млн рублей по итогам 9 месяцев этого года. Такие данные привел министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на совещании в доме правительства РТ.

588 млн рублей (94%) — задолженность за земельные участки и 41 млн рублей (6%) — за имущество. В мае муниципальным образования рекомендовали провести инвентаризацию обязательств арендаторов перед местными бюджетами. По ее итогам выяснилось, что дополнительная задолженность по арендным платежам за землю составляет 339 млн рублей, из которой 232,2 млн — в Казани, 94,4 млн — в Набережных Челнах.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В целом по республике с начала года задолженность выросла на 235,8 млн рублей. По договорам аренды земельных участков задолженность увеличилась на 242,2 млн рублей (на 70%), а по договорам аренды имущества уменьшилась на 6,4 млн рублей (на 13,5%).

Задолженность по земле выросла в 23 муниципальных образованиях республики. Наибольший рост наблюдается в Казани, в Лаишевском и Зеленодольском районах. В то же время в 21 муниципальном образовании задолженность по земле уменьшилась, передает пресс-служба Минземимущества РТ.