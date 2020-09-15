Мэр Нижнекамска Айдар Метшин прокомментировал вчерашний пожар в одной из квартир города

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин на деловой планерке прокомментировал пожар на Сююмбике, 42. По его словам, в экстренные службы сообщение о хлопке и возгорании поступило вчера вечером. Выяснилось, что горит квартира на 4 этаже. После ликвидации пожара в ней обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В ЕДДС уже было обращение от соседей о запахе газа и аварийные службы установили заглушку в злополучной квартире для ликвидации утечки.

«Очевидно, погибшим, и это доподлинно установят соответствующие службы, заглушка была самовольно демонтирована, что в результате привело к хлопку, а затем — пожару», — пояснил Айдар Метшин.

Он отметил, что эксперты изучают причины ЧП и пригодность соседних квартир в доме для дальнейшего проживания: «Я хочу сообщить жителям, чьё жильё пострадало в результате пожара — муниципалитет предпримет все необходимые меры для восстановления ущерба».

Следком по Татарстану уже возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины на этом пожаре по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). По данным Следкома, мужчина вел асоциальный образ жизни: пьянствовал и не работал. За неделю до случившегося, предположительно, газовики отключили газ за неуплату, трубу опломбировали.Согласно предварительным данным дознавателей ОНД МЧС, заглушка газовой трубы была самовольно снята.