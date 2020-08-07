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На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР Юрий Козлов

13:02, 07.08.2020
На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР Юрий Козлов
Фото: media.kpfu.ru

Накануне, 6 августа, скончался преподаватель КФУ Юрий Владимирович Козлов. Прощание с заслуженным тренером СССР состоится 8 августа, с 9.00 до 11.15, в зале стадиона «Динамо», сообщает пресс-служба КФУ.

Юрий Владимирович окончил Казанский пединститут в 1955 году, он работал на кафедре физвоспитания и спорта с 1971 года. Тренировал команды по легкой атлетике и лыжным гонкам.

За свою многолетнюю работу Юрий Владимирович подготовил 18 мастеров спорта СССР, которые успешно представляли страну и республику на внутренних и международных соревнованиях.

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