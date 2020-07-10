Казанский врач показал, как выглядит сыпь на теле болеющих коронавирусом детей

Фото: Реальное время

Заведующий отделением педиатрии детской больницы Ильдус Лутфуллин показал, как выглядит сыпь на теле ребенка, болеющего коронавирусом. Фото он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Одним из проявлений COVID-19, помимо симптомов ОРВИ и пневмонии, может быть кишечная инфекция, а также сыпь, экзантема.

Ильдус Лутфуллин прикрепил фото ребенка, который лечился от коронавируса в Казани месяц назад. Доктор признается, что сначала подумал, что ребенок заболел скарлатиной. В итоге оказалось, что у малыша коронавирус.

«Согласно данным CDC (Роспотребнадзор в Америке), из почти что 2 млн их наблюдений сыпь бывает примерно у двух процентов болеющих. Она бывает очень разная: папулы, уртикарная сыпь, везикулы, пурпура и экзантема, возможна энантема и т. д., и т. д. Короче, самые разные пупырышки. Испанские врачи под редакцией British Journal of Dermatology опубликовали большой красивый атлас сыпи при ковид, есть бесплатно в интернете», — советует ознакомиться казанский врач.

В комментариях к записи доктор вспоминает, что сыпь у ребенка держалась примерно 4—5 дней, после чего прошла сама.

Ранее итальянские ученые сообщили о росте числа случаев болезни Кавасаки у детей при коронавирусе.

