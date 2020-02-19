В Казани почти на 25% превышен эпидпорог по ОРВИ

С 10 по 16 февраля в Казани зарегистрировали 12 633 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель составил 100,4 на 10 тысяч населения.

На данный момент в столице Татарстана заболеваемость выше эпидемического порога на 24,7%. Ниже всего она среди детей дошкольного возраста, выше — среди школьников и взрослых.

В целом по Татарстану за неделю зарегистрировано 27 107 случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 72,6 на 10 тысяч населения. Эпидпорог превышен на 16,5%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.