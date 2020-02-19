В Татарстане закрыли еще две ледовые переправы

Фото: МЧС по РТ

В Казани приостановлена работа еще двух ледовых переправ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Из-за теплой погоды проехать по льду будет нельзя через реку Кама по маршруту село Покровское — пос. Красный Ключ Нижнекамского района и в Мамадышском районе по маршруту село Соколка — село Новый Закамский.



Ранее в РТ временно приостановили работу ледовой переправы в Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Усло

