В Татарстане закрыли еще две ледовые переправы
В Казани приостановлена работа еще двух ледовых переправ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Из-за теплой погоды проехать по льду будет нельзя через реку Кама по маршруту село Покровское — пос. Красный Ключ Нижнекамского района и в Мамадышском районе по маршруту село Соколка — село Новый Закамский.
Ранее в РТ временно приостановили работу ледовой переправы в Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Усло
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