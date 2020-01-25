Названа дата выхода татарстанской комедии «Кире» в федеральный прокат

Татарстанская комедия «Кире» («Упертый») официально выйдет в федеральный прокат в сети «Каро-Арт» 6 февраля.

Кинокартину покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Казани, Сургута и Тюмени.

Помимо этого, 1 февраля в Москве состоится спецпоказ ленты, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В октябре 2019 «Кире» показали казанскому зрителю в рамках ограниченного проката. Также фильм был отмечен специальным призом на Московском фестивале «Будем жить — 2019».

Ранее сообщалось, что за первые 2 дня фильм татарстанского производства «Кире» собрал в прокате около 50 тыс. рублей.

