Видео с танцующей на концерте Киркорова старушкой набрало почти 1 млн просмотров
На официальной странице певца Филиппа Киркорова опубликовано видео с его концерта в Сыктывкаре. Ролик с танцующей на сцене старушкой набрал более 980 тысяч просмотров.
«Самый веселый концерт в этом туре — полный сюрпризов и неожиданностей», — подписано видео.
Ролик запечатлел пожилую женщину, прорвавшуюся на сцену к исполнителю. Старушка в платке, дутом плаще и резиновых сапогах радостно танцует рядом с Киркоровым.
Пост отмечен комментариями многих известных исполнителей. Например, Александр Ревва написал: «Бабулечка — красотулечка!», а Тимати лаконично поставил эмоджи с огнем.ОбществоКультураТехнологииМедиа
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