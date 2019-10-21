Видео с танцующей на концерте Киркорова старушкой набрало почти 1 млн просмотров

На официальной странице певца Филиппа Киркорова опубликовано видео с его концерта в Сыктывкаре. Ролик с танцующей на сцене старушкой набрал более 980 тысяч просмотров.

«Самый веселый концерт в этом туре — полный сюрпризов и неожиданностей», — подписано видео.

Ролик запечатлел пожилую женщину, прорвавшуюся на сцену к исполнителю. Старушка в платке, дутом плаще и резиновых сапогах радостно танцует рядом с Киркоровым.

Пост отмечен комментариями многих известных исполнителей. Например, Александр Ревва написал: «Бабулечка — красотулечка!», а Тимати лаконично поставил эмоджи с огнем.