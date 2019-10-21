Новости общества

03:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса с 25 часами эфира в течение недели

17:42, 21.10.2019 3
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса с 25 часами эфира в течение недели
Фото: wikipedia.org

Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его признали человеком, дольше всего находившимся в эфире в течение одной недели.

Рекорд российского ведущего составил 25 часов 53 минуты и 57 секунд, говорится на сайте организации. Он был поставлен 24 марта 2019 года.

Сам Соловьев рассказал, что для рекорда ему потребовалось 5 дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки. В это время он вел передачи «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Технология была такая: каждую передачу наши коллеги копировали на файлообменник, сопровождая кипой документов, подтверждающих эфирные выходы, все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги», — приводит слова ведущего ТАСС.

Так Соловьев побил предыдущий рекорд, который установил японский ведущий Монта Мино — он продержался в эфире 21 час 42 минуты за неделю.

Напомним, что в октябре Владимир Соловьев подвергся критике за высказывания в адрес жителя Татарстана. В эфире передачи «Вести FM» он назвал слушателя «мразью».

ОбществоТехнологииМедиа
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    он итальянец - это рекорд Италии
    Ответить
  • Анонимно 21 окт
    Молодец, не зря ТАКОЙ гонорар получает!
    Ответить
  • Анонимно 21 окт
    За такие деньги то, пусть и работает!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров