Пол Маккартни представил в Лондоне свою книгу для детей

Музыкант Пол МакКартни представил сегодня в Лондоне книгу для детей Hey Grandude!. Он устроил встречу с группой школьников в книжном магазине в центре британской столицы.

«Однажды один из моих внуков сказал мне: «Hey Grandude!". И я спросил его: «Подожди, ты же обычно зывешь меня дедом?" А он ответил: «Мне нравится, как звучит Grandude». И это вдохновило меня на написание книги», — передает слова знаменитого «битла» Reuters.

Название произведения созвучно с названием песни Hey Jude написанной Маккартни для сына Джона Леннона Джулиана, чтобы утешить его в связи с разводом родителей. Эта песня The Beatles стала одной из самых известных композиций группы.

Напомним, что в 2018-м МакКартни впервые за пять лет выпустил новый альбом.