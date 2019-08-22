В Казани Wildberries договорился о сотрудничестве с Казахстаном

В Казани сегодня в ходе официального визита делегации Республики Казахстан состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между интернет-магазином Wildberries и Международным финансовым центром «Астана».

Онлайн-ритейлер планирует построить на территории Казахстана новый крупный распределительный центр. О намерении сотрудничать стороны заявили в ходе официального визита делегации Республики Казахстан под руководством премьер-министра Аскара Мамина в РФ.

МФЦА и Wildberries также договорились о продвижении продукции производителей Республики Казахстан в крупнейшем интернет-магазине на территории ЕАЭС Wildberries и обмене опытом и знаниями в сфере электронной торговли, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Мы уверены в высоком потенциале нашего партнерства с локальными производителями, малым и средним бизнесом Республики Казахстан, поэтому инвестируем в создание инфраструктурных и образовательных проектов, которые позволят нарастить объемы продаж производителей Республики на Wildberries», — подчеркнула Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее сообщалось, что Wildberries планирует инвестировать около 5 млрд рублей в строительство логистического центра в Татарстане. Соглашение о сотрудничестве подписали 15 августа президент Татарстана Рустам Минниханов и основатель и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.