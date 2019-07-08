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Минниханов поднялся на две строчки в медиарейтинге губернаторов

17:35, 08.07.2019
Минниханов поднялся на две строчки в медиарейтинге губернаторов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам июня президент Татарстана Рустам Минниханов занял восьмое место в медиарейтинге губернаторов РФ, который подготовила компания «Медиалогия». В этом месяце количество сообщений в СМИ о деятельности главы республики составило 9 325, медиаиндекс — 67 284,8.

Напомним, что в мае Минниханов занимал в этом рейтинге 10-е место.

В первую тройку медиарейтинга вошли и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщается на сайте «Медиалогии».

Минниханова в рейтинге также опередил врио главы Башкирии Радий Хабиров — он занял седьмое место.

ОбществоВласть Татарстан
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