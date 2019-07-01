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Минобрнауки РТ напомнило об административной ответственности за незаконный отказ в приеме в школу

18:41, 01.07.2019 1
Минобрнауки РТ напомнило об административной ответственности за незаконный отказ в приеме в школу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство образования и науки РТ напомнило об административной ответственности в случае незаконного отказа в приеме детей в первые и 10-е классы.

Так, за незаконный прием в школу штраф должностного лица составляет от 30 до 50 тысяч рублей, юридического — от 100 до 200 тысяч рублей. В приеме в школу может быть отказано, только если нет свободных мест, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что за последний год стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях выросла на 15—19% в среднем по стране.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:15
    я не пойму зачем родители отправляють своих детей в 10- 11 классы. мы например после 7 го класса детей одали интернат лицей . они получать хорошее обучение и прямиком в ВУЗы.
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