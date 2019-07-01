Минобрнауки РТ напомнило об административной ответственности за незаконный отказ в приеме в школу

Министерство образования и науки РТ напомнило об административной ответственности в случае незаконного отказа в приеме детей в первые и 10-е классы.

Так, за незаконный прием в школу штраф должностного лица составляет от 30 до 50 тысяч рублей, юридического — от 100 до 200 тысяч рублей. В приеме в школу может быть отказано, только если нет свободных мест, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что за последний год стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях выросла на 15—19% в среднем по стране.

