Россия предложила США обменять летчика Ярошенко на американцев, осужденных в России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил обменять российского летчика Константина Ярошенко, который находится в тюрьме в США, на отбывающих наказание в России американцев.

При этом он не уточнил, о каких американцах идет речь, сообщает «Интерфакс».

Ранее Рябков исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на гражданку РФ Марию Бутину. По его словам, предложения по размену касались только россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.