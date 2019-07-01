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Россия предложила США обменять летчика Ярошенко на американцев, осужденных в России

16:50, 01.07.2019
Россия предложила США обменять летчика Ярошенко на американцев, осужденных в России
Фото: mil.ru

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил обменять российского летчика Константина Ярошенко, который находится в тюрьме в США, на отбывающих наказание в России американцев.

При этом он не уточнил, о каких американцах идет речь, сообщает «Интерфакс».

Ранее Рябков исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на гражданку РФ Марию Бутину. По его словам, предложения по размену касались только россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

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