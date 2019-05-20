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Мэр Киева Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

11:12, 20.05.2019
Мэр Киева Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Фото: twitter.com/Vitaliy_Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Решение приехать на двухколесном транспорте Кличко объяснил тем, что «по городу сегодня передвигаться сложно».

«На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», — отметил глава города.

Напомним, в настоящее время Зеленский уже вступил в должность президента Украины. Он также объявил о роспуске Верховной рады.

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