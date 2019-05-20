Мэр Киева Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Решение приехать на двухколесном транспорте Кличко объяснил тем, что «по городу сегодня передвигаться сложно».

«На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», — отметил глава города.

Напомним, в настоящее время Зеленский уже вступил в должность президента Украины. Он также объявил о роспуске Верховной рады.