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В Киеве началась инаугурация Зеленского

10:10, 20.05.2019
В Киеве началась инаугурация Зеленского
Фото: uk.wikipedia.org

В Киеве в 10.00 началась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Она проходит в здании Верховной Рады. Трансляцию ведет «Дождь».

В зале присутствуют депутаты Рады, члены правительства, пять экс-президентов страны, включая Петра Порошенко и Леонида Кучму, а также иностранные гости.

Зеленский пришел в Раду пешком из находящегося рядом Мариинского парка, где он приветствовал своих сторонников.

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