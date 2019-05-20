В Киеве началась инаугурация Зеленского

В Киеве в 10.00 началась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Она проходит в здании Верховной Рады. Трансляцию ведет «Дождь».

В зале присутствуют депутаты Рады, члены правительства, пять экс-президентов страны, включая Петра Порошенко и Леонида Кучму, а также иностранные гости.

Зеленский пришел в Раду пешком из находящегося рядом Мариинского парка, где он приветствовал своих сторонников.