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ВЦИОМ: россияне отмечают увеличение числа аллергиков

06:00, 20.05.2019
ВЦИОМ: россияне отмечают увеличение числа аллергиков
Фото: pixabay.com

Большинство жителей России (63%) считают, что количество аллергиков становится все больше. Данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, в большинстве случаев россияне сталкиваются с аллергией на растения (26%), преимущественно женщины (31%). Из них в качестве лекарств люди чаще всего пользуются антигистаминными препаратами (66%), а треть (31%) стараются следить за чистотой в доме.

Среди других видов профилактики от аллергии — консультация у врача, минимизация контактов с окружающей средой.

Опрос был проведен 16 мая среди 1600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее в Минздраве РФ дали рекомендации по борьбе с аллергией.

Общество
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