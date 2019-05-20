ВЦИОМ: россияне отмечают увеличение числа аллергиков

Большинство жителей России (63%) считают, что количество аллергиков становится все больше. Данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, в большинстве случаев россияне сталкиваются с аллергией на растения (26%), преимущественно женщины (31%). Из них в качестве лекарств люди чаще всего пользуются антигистаминными препаратами (66%), а треть (31%) стараются следить за чистотой в доме.

Среди других видов профилактики от аллергии — консультация у врача, минимизация контактов с окружающей средой.

Опрос был проведен 16 мая среди 1600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее в Минздраве РФ дали рекомендации по борьбе с аллергией.