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Коллектив ОАО «ТАИФ-НК» выражает соболезнования Гузелие Сафиной в связи с кончиной матери

13:35, 05.01.2019

Коллектив ОАО «ТАИФ-НК» выражает глубокие соболезнования заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по экономике и финансам Сафиной Гузелие Мухарямовне, заместителю генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по капитальному строительству Сафину Илдусу Мухарямовичу, их родным и близким в связи с кончиной матери Сафиной Сании Велиевны. Разделяем с Вами горечь утраты.

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