Экс-полицейский Салават Галиеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, заявил, что невиновен

Экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, заявил собравшимся журналистам, что невиновен.

В здание суда мужчина пришел, не закрывая лица. После выхода из-за зала суда в коридоре он сообщил представителям СМИ, что невиновен, и обязательно докажет свою правоту, пишет «РИА Новости».

«Я не виновен, меня оговорили», — сказал он.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

Ранее суд продлил арест всем троим фигурантам дела до 28 февраля.