Путин: запрещать рэп нельзя, но искусство не должно потакать низменным ценностям

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции вновь прокомментировал давление на рэперов. Он подчеркнул, что в этом вопросе нельзя «запрещать и не пущать».

При этом он опять обратил внимание журналистов на мат и пропаганду наркотиков в творчестве многих рэперов.

«Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным ценностям», — добавил глава государства.

На прошлой неделе президент уже комментировал отмены концертов ряда молодежных исполнителей.

«Как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное, потому что способ, о котором вы упомянули, — хватать и не пущать — самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно», — сказал тогда Путин.

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