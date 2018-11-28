Минтимер Шаймиев выразил благодарность за соболезнования в связи с кончиной супруги

Фото: Михаил Козловский

Минтимер Шаймиев, первый президент, Государственный Советник Республики Татарстан, выразил благодарность за соболезнования в связи с кончиной супруги Сакины Шаймиевой:

«Уважаемые друзья!

В эти скорбные для нашей семьи дни мы получили сотни телеграмм-соболезнований в связи с кончиной Сакины Шакировны. Их выразили как знакомые, так и незнакомые лично с нашей семьей люди со всей республики, из многих уголков Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Знаем, что много было теплых воспоминаний и искренних слов о Сакине Шакировне в средствах массовой информации и социальных сетях. Она любила людей, старалась творить добро и очень ценила всеобщее доброе отношение к себе со стороны татарстанцев.

От всего сердца выражаем всем глубокую признательность и огромную благодарность за внимание, сочувствие и поддержку в тяжелое для нас время.

Желаем всем здоровья и благополучия. Берегите и цените своих родных и близких.

Минтимер Шаймиев».