Госдума приняла закон о приоритетном выборе даты отпуска многодетными

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми.



Законопроект внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Авторы инициативы считают, что это позволит родителям более активно заниматься воспитанием детей и «с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха», передает «РИА Новости».

Напомним, правительство РФ в прошлом году выделило Татарстану 639 гектаров земли для многодетных семей.