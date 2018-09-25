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Госдума приняла закон о приоритетном выборе даты отпуска многодетными

14:59, 25.09.2018
Госдума приняла закон о приоритетном выборе даты отпуска многодетными
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми.

Законопроект внесла в Госдуму глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Авторы инициативы считают, что это позволит родителям более активно заниматься воспитанием детей и «с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха», передает «РИА Новости».

Напомним, правительство РФ в прошлом году выделило Татарстану 639 гектаров земли для многодетных семей.

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