В трех районах Татарстана к сентябрю обновят дорожное покрытие на трассе М7

В Татарстане к сентябрю обновят более 13 км дорожного полотна трассы М7 «Волга».

В настоящее время начались работы от села Исаково Зеленодольского района до села Татарское Бурнашево Верхнеуслонского района, которые планируется завершить в сентябре. Сейчас на этом участке организовано реверсивное движение.

Аналогичные работы идут на участке трассы в Актанышском районе. Этот 7-километровый отрезок дороги (до села Старое Байсарово) сдадут в июле, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Всего в 2018 году защитные слои износа будут созданы на четырех участках федеральных дорог общей протяженностью около 32 км.



Напомним, что на капремонт дорог Казани в 2018 году выделено 5,5 млрд рублей.