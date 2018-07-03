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В Татарстане впервые за сотню лет перед присяжными предстанет женщина

07:05, 03.07.2018

В Татарстане подано первое ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных на уровне районного суда. На народный суд уповает 64-летняя обвиняемая в умышленном убийстве из Бавлов. Она станет первой жительницей республики, которая предстанет перед присяжными за прошедшую сотню лет.

В новейшей истории России присяжные до 1 июля 2018 года рассматривали лишь дела о тяжких преступлениях мужчин, на том основании, что для женщин пожизненный срок не предусмотрен законодательством. Теперь этот пробел устранен, а коллегиям присяжных подсудны несколько категорий дел, рассматриваемых на уровне районных и городских судов.

Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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