В Татарстане впервые за сотню лет перед присяжными предстанет женщина

В Татарстане подано первое ходатайство о рассмотрении уголовного дела коллегией присяжных на уровне районного суда. На народный суд уповает 64-летняя обвиняемая в умышленном убийстве из Бавлов. Она станет первой жительницей республики, которая предстанет перед присяжными за прошедшую сотню лет.

В новейшей истории России присяжные до 1 июля 2018 года рассматривали лишь дела о тяжких преступлениях мужчин, на том основании, что для женщин пожизненный срок не предусмотрен законодательством. Теперь этот пробел устранен, а коллегиям присяжных подсудны несколько категорий дел, рассматриваемых на уровне районных и городских судов.

Подробности — в материале «Реального времени».