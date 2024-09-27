Тагиров Айдар Энгелевич
Общая информация
Родился 17 октября 1982 г.
Образование:
— 2005 г., 2013 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ленина.
Трудовая деятельность:
— 2005 по 2017 гг. — юрисконсульт, начальник отдела правового сопровождения договоров, начальник юридического управления ЗАО «Татгазинвест», затем АО «Газпром межрегионгаз Казань».
— 2017 по 2022 гг. — заместитель генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань» по работе с органами власти и социально-значимыми потребителями.
— 2022 по 2023 гг. — исполняющий обязанности генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань».
— С 1 апреля 2023 г. — генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань».
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 19
- Телефон: (843) 235-07-00
- Email: kazan@mrg.tatar.ru
- Сайт: www.mrg.tatar.ru
Дата последнего обновления: 27.09.2024