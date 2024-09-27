Список персон

Тагиров Айдар Энгелевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 17 октября 1982 г.

Образование:
— 2005 г., 2013 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ленина.

Трудовая деятельность:
— 2005 по 2017 гг. — юрисконсульт, начальник отдела правового сопровождения договоров, начальник юридического управления ЗАО «Татгазинвест», затем АО «Газпром межрегионгаз Казань».
— 2017 по 2022 гг. — заместитель генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань» по работе с органами власти и социально-значимыми потребителями.
— 2022 по 2023 гг. — исполняющий обязанности генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань».
— С 1 апреля 2023 г. — генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань».
— С сентября 2024 г. — депутат Государственного совета РТ седьмого созыва

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 19
  • Телефон: (843) 235-07-00
  • Email: kazan@mrg.tatar.ru
  • Сайт: www.mrg.tatar.ru

Дата последнего обновления: 27.09.2024


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