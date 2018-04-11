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Поговорить по душам с ботом: как искусственный интеллект идет в HR

14:00, 11.04.2018 2

В HeadHunter рассказали, когда рекрутеров заменят роботы

Поговорить по душам с ботом: как искусственный интеллект идет в HR

Искусственный интеллект готовится прийти и в HR — сферу, казалось бы, построенную на общении человека и человека. Бот сегодня может взять на себя подбор персонала, обучение и даже разговоры по душам. На третьем HR-саммите Поволжья в Казани компания HeadHunter представила свой чат-бот. Этот инструмент интересен не только рекрутерам, которые смогут делегировать ему до 80% своей рутинной работы, но и соискателям, которым теперь необязательно составлять резюме. По прогнозам экспертов, технология чат-бота скоро проникнет во все HR-процессы, данные будут накапливаться и анализироваться, что в итоге поможет принимать лучшие решения в управлении бизнесом. О том, как рынок трансформируется вместе с развитием технологий, «Реальному времени» рассказали эксперты HR-саммита Поволжья — 2018.

«Сейчас 80% работы рекрутера можно смело автоматизировать»

HR-саммит Поволжья в третий раз собрал лучших экспертов отрасли и ключевых игроков. В этом году в Казань приехало около 200 участников из 14 городов России, чтобы узнать о передовых практиках подбора кадров и управления персоналом. 15 спикеров в течение двух дней рассказывали о тенденциях на рынке труда. Опытом делились представители ведущих предприятий крупного и среднего бизнеса — бизнес-школы МИРБИС, Braininglab, «АльфаСтрахования», КАМАЗа, «Фабрики качества» и других.

Рынок трансформируется вместе с развитием технологий, говорят эксперты. В mobile уходит и рекрутмент. Сейчас работу можно найти в любой точке мира, на пляже или в машине благодаря сайту и мобильному приложению.

— Применение цифровых технологий и онлайн-рекрутмент — один из трендов, который успешно развивает HeadHunter на собственных платформах. Больше половины наших пользователей откликаются именно с мобильных гаджетов. Сейчас приложение HeadHunter обладает всем функционалом сайта, к персональному компьютеру можно не подходить, — говорит Андрей Облов, директор по электронной коммерции и руководитель направления международных проектов HeadHunter.

Автоматизация и искусственный интеллект проникают и в HR-сферу, которая, казалось бы, построена на общении человека с человеком. Робот сегодня может взять на себя подбор персонала — найдет потенциальных кандидатов, побеседует, расскажет об условиях вакансии, проведет интервью, если нужно в формате видеоинтервью, предложит пройти тест или задание — одним словом, спросит все, что нужно для отбора, и в случае, если человек соответствует критериям, назначит собеседование.

— Сейчас 80% работы рекрутера — это рутинные операции: он заходит на сайт, выставляет одни и те же параметры поиска, просматривает тысячи резюме в день. Потом звонит соискателям, задает одни и те же вопросы, приглашает на собеседование, внимательно выискивая в календаре свободное время. Все это мы уже автоматизировали, — говорит Марина Хадина, директор департамента TMS, студии чат-ботов HeadHunter.

Если раньше кандидат должен был заполнить длинное резюме, то теперь он может не иметь никакого резюме вообще. Чат-бот сам задаст все необходимые вопросы и составит портрет соискателя

«По нашей статистке, люди часто спрашивают бота о зарплате. Всегда ли вы можете спросить об этом рекрутера или будущего работодателя?»

HeadHunter запустил свой чат-бот в прошлом году, прежде всего для автоматизации массового подбора персонала — там, где работодатели обрабатывают больший поток соискателей. Но удобен он не только для рекрутеров, но и кандидатам.

— У чат-бота две важных особенности. Первая — с роботом можно общаться не только в веб-интерфейсе, но и в мессенджере, в котором ты обычно общаешься с коллегами и родными. То есть чат — удобная и естественная среда для каждого из нас. Вторая особенность — интерактивный формат бота. Если раньше кандидат должен был заполнить длинное резюме, то теперь он может не иметь никакого резюме вообще. Чат-бот сам задаст все необходимые вопросы и составит портрет соискателя, — говорит Марина Хадина.

Раньше человек был вынужден «ходить» по сайту и искать необходимую вакансию. Теперь он может о нужных предложениях спрашивать напрямую чат-бота. И как ни странно, пользователи отмечают, что поговорить по душам с роботом намного проще, чем с человеком.

— По нашей статистке, люди часто спрашивают бота о зарплате. Всегда ли вы сразу можете на первых порах спросить рекрутера или будущего работодателя о деньгах? О возможностях карьерного роста? — подтверждает Марина Хадина.

Чат-бот не такой навязчивый, как рекрутер. Соискатель может общаться с ним в то время, когда ему удобно — 24/7, включая вечер или выходные дни. Можно прервать беседу, если появились другие дела, и продолжить общаться в другое удобное время. По статистике проектов HeadHunter с использованием чат-бота, конверсия — то есть соотношение тех, кто начал общение с ботом и успешно его завершил, достигает 60—70%.

— Приведу в пример проект с наймом молодых специалистов в компанию Heineken: из 361 человека, начавшего общение с ботом, завершил, пройдя все вопросы, 231 кандидат, — говорит Марина Хадина. — Чат-бот — это удобный инструмент для обеих сторон. НR используют его, чтобы быстро собрать информацию о кандидатах и принять решение о приеме на работу. То есть время привлечения и принятия решений значительно сокращается благодаря такой автоматизации. Это особенно актуально сейчас для компаний, работающих в высококонкурентной среде.

Более того, бот сможет реагировать на ответы, подбадривать и даже дать обратную связь, за отсутствие которой так не любят рекрутеров. «По традиции рекрутер дает ее только успешным кандидатам, а те, кто не подошел на вакансию, остаются в неведении, в лучшем случае получают отказ. А робот может поделиться решением и предложить другую вакансию, которая больше подходит кандидату».

С одной целевой аудиторией у нас хорошо работают чат-боты, потому что у них есть гаджеты с возможностью выхода в интернет. Для части аудитории пока еще удобнее принимать звонки, тогда для них эффективнее использовать аудиобот

«Чат-боту можно рассказать о причине своего увольнения в выходном собеседовании»

Кроме чат-бота, в «обойме» инструментов HeadHunter есть аудиобот. Он одновременно может обзвонить тысячу кандидатов — за один день сделать то, что команда рекрутеров делает обычно за месяц.

— В зависимости от региона, целевой аудитории и бизнес-процессов можно использовать разные технологии. С одной целевой аудиторией у нас хорошо работают чат-боты, потому что у них есть гаджеты с возможностью выхода в интернет. Для части аудитории пока еще удобнее принимать звонки, тогда для них эффективнее использовать аудиобот. То есть сценарий один, а инструменты автоматизации разные, дополняющие друг друга, — говорит Марина Хадина.

Чат-боты и аудиоботы можно использовать не только для набора, но и для оценки компетенций соискателя, например, в сценарии отбора можно встроить видеоинтервью, тесты на знания или опросник компетенций.

Чат-боту можно рассказать о причине своего увольнения в выходном собеседовании. «У HeadHunter есть четыре успешных проекта применения чат-ботов для проведения беседы при увольнении. При этом HR получает информацию о том, в каком сегменте компания «проседает», данные позволяют принять быстрое решение по нивелированию проблем, тем самым уменьшить отток персонала из компании в будущем.

Кроме того, технология чат-ботов применяется в обучении и ориентировании сотрудника на новом рабочем месте.

— Робот может просто дать полезный совет, например, рассказать, где находится столовая, а может определить настрой сотрудника и вовремя диагностировать упущенный процесс адаптации. Есть проекты чат-ботов, которые автоматизируют рутинную административную функцию HR — сбор документов, запросы справок, зарплатных выписок и прочих кадровых документов, — рассказывает Марина Хадина, директор департамента TMS, студии чат-ботов HeadHunter.

По прогнозам экспертов, автоматизация проникнет во все HR-процессы. Данные будут накапливаться и анализироваться, что в итоге поможет нарастить искусственный интеллект в HR и принимать лучшие решения в управлении бизнесом.

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Интернет-газета «Реальное время»
Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    а я то думал - чем в HH таким заняты что ваканссии почти все что на сайте 2-х годичной давности и никто по моему резюме не звонит .. теперь понятно..
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    Анонимно 11 апр
    Обновить не пробовали резюме?
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