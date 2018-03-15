У попа была собака: главу Свияжска обвиняют в догхантерстве

Жители свияжского острова-града считают, что местные власти отравили всеобщего любимца — пса Буяна, чтобы устрашить непокорное население

Остров-град Свияжск, который в новостных лентах появляется только по поводу визита высокопоставленных лиц из ЮНЕСКО, сегодня штормит. Здешний тихий уклад нарушили догхантеры. Причем в жестком убийстве собаки местные жители обвиняют чиновников. Как следует из петиции, опубликованной в интернете, пса Буяна, который был достопримечательностью острова и любимцем туристов, отравили по инициативе главы сельского поселения Владислава Четверкина и при поддержке самих свияжцев, которые на сходе сельского поселения проголосовали уничтожить общего любимца. Подробности в материале «Реального времени».

«Средь бела дня, в преддверии праздника 8 марта, при большом количестве туристов...»



«В живописном, туристическом месте, где мужской монастырь включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, на острове-граде Свияжск, средь бела дня, в преддверии праздника 8 марта, при большом количестве туристов… произошло зверское убийство животного (путем отравления) — собаки по кличке Буян», — так начинается петиция, опубликованная в интернете. Автор утверждает, что пса, который являлся хранителем и талисманом острова, любимцем местных жителей и туристов, отравили по указанию главы Свияжска Владислава Четверкина и при поддержке части местных жителей.

«Решение об убийстве собаки принималось на собрании жителей Свияжска, на котором присутствовало меньше 20% от числа жителей, а их там проживает приблизительно 250 человек. Инициатором всего этого безумия стал Глава Свияжска Четверкин Владислав Витальевич. Никакой другой альтернативы не рассматривалось. Хозяин собаки на этом собрании не присутствовал. Отравление решили осуществить в отношении Буяна, его подруги Ляльки, с которой он живет на протяжении многих лет, и их щенков, то есть целой семьи. По счастливой случайности, маме со щенками удалось спастись», — говорится в петиции.

По словам жителей, Буян — умнейшая собака, с виду похожая на большого белого медведя — никого из туристов не оставлял равнодушным, почти у каждого второго гостя острова есть фотография с ним. Буян очень доверял людям и ему нравилось, когда его фотографируют. Он даже научился позировать. Многие, кто не в первый раз приезжает на Остров, с удовольствием привозили лакомство именно для него.



Автор утверждает, что пса, который являлся хранителем и талисманом острова, любимцем местных жителей и туристов, отравили по указанию главы Свияжска Владислава Четверкина и поддержке части местных жителей. Фото prav. tatarstan.ru

Местные жители не заступились за собаку, испугавшись чиновников?

Собаку, которую на острове почти боготворят, сами островитяне решают уничтожить — ситуация абсурдная, но местные жители утверждают, что именно так все и было. Решение принималось на собрании 26 февраля. На условиях анонимности один из участников рассказал подробности.

— Зашел разговор о собаках, что их на привязи надо держать. И когда зашла речь о Буяне, хозяин не откликнулся, его не было на собрании. Решили, что раз собака бесхозная, то надо принимать меры. Глава сказал, что в Зеленодольском районе такой службы нет, но есть в Казани, — рассказывает собеседник «Реального времени».

По его словам, все участники собрания знали, что у Буяна есть хозяин, но промолчали: «Мы все запуганные. Потому что через сельсовет оформляются документы, разрешения, и не всегда их чиновники дают, чинят препятствия, поэтому местные жители очень боятся». Хозяин собаки, по словам собеседника «Реального времени» тоже тяжело переживает смерть любимца, но искать и наказывать обидчиков не будет: «Он мне сказал: «Я боюсь, у меня здесь бизнес, ларек, мне еще семью кормить».

Догхантеры проехались по всей округе?

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными написали женщины, которые нашли Буяна в предсмертных судорогах, они также попросили не называть своих имен. Еще живого пса они повезли в ветеринарную клинику: «Реанимацию врачи проводили, но спасти его не удалось. По симптомам они точно сказали, что это было отравление».

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными написали женщины, которые нашли Буяна в предсмертных судорогах. Фото ok.ru



В это же день на Свияжске умерли еще две собаки — с такими же симптомами, как и у Буяна. Сомнений в том, что в еду подсыпали отраву, ни у кого нет. Вопрос в том, кто именно это сделал. Свияжцы посмотрели записи с камер видеонаблюдения: «На одной записи видно, что от того места, где его миска была, он «пьяненький» уходит». Но люди, которые могли подложить в корм отраву, в кадр не попали.

В этот же день, по словам собеседников «Реального времени», несколько собак отравились в соседнем поселке Нижние Вязовые. «Они сюда ехали и заехали для вызова сюда. Просто так бесплатно этого никто не будет делать», — местные жители уверены в том, что травили собак спецслужбы.

«Если власть работает для населения, какой конфликт может быть?»



Глава сельского поселения Владислав Четверкин тоже считает, что Буяна отравили, но сам он здесь ни при чем. По словам Четверкина, Буян был абсолютно не агрессивным и опасности не представлял.

— Никаких документов со стороны исполкома, Совета или депутатского корпуса поселения в отношении травли собак не принималось. Да, был сход по вопросам отчета работы исполкома за 2017-й год и планов на 2018-й. После отчета главы был вопрос от жителей о том, что на острове есть собаки, которые бросаются на людей — как нам быть? Я ответил, что, если такие факты имеют место, то есть закон. Но о том, чтобы травить собак… Мы же адекватные люди, знаем, что существует закон о жестоком обращении с животными, — отрицает свою причастность Четверкин,

Петицию глава называет клеветой, но кому понадобилось оговаривать его, не подозревает. Людей с именем и фамилией авторов петиции на острове нет: «Мне интересно, кому это надо обвинять меня? У меня голова взрывается от догадок. Если власть работает для населения, какой конфликт может быть?»

Артем Силкин: «Несколько выводов можно из всей этой истории сделать. Во-первых, то, что наши люди очень любят животных, раз создали петицию». Фото Максима Платонова

«Конфликта с властями у местных жителей нет. Они есть у отдельных приезжих»



Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин называет бредом то, что «местные жители на сходе решили травить собак».

— На этом сходе я не был, но мне рассказывали. Вообще, все они проходят по одному сценарию, каждый раз поднимается вопрос, особенно в преддверии летнего сезона, о том, что есть бродячие собаки, что делать? Держать их на привязи. Глава никаких указаний не давал. А то, что его обвиняют, — конфликта с властями у местных жителей нет. Они есть у отдельных приезжих и связаны с нарушениями застройки. Есть правила, которые готовы соблюдать не все, — говорит Артем Силкин.

При этом Силкин хорошо знаком с хозяином собаки. Тот, по его словам, тоже считает, что Буяна отравили. Зачем? Отвечая на этот вопрос, директор музея-заповедника рассуждает философски: «Русская деревня — это русская деревня… Конечно, есть недоброжелатели».

— Но несколько выводов можно из всей этой истории сделать. Во-первых, то, что наши люди очень любят животных, раз создали петицию. Раньше к жестокости по отношению к животным равнодушно относились, а сейчас защищают. А второй — огорчает то, что любое происшествие обрастает фантастическими слухами, за которыми теряется смысл ситуации, — подытоживает Артем Силкин.