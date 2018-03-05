«Предчувствие рецессии»: почему никто не верит экономическим прогнозам Орешкина

Эксперты предсказали России 7 лет низкого роста. Некоторые ждут спада

Более двух десятков российских и зарубежных экспертов, которых опросила Высшая школа экономики, не поверили в прогноз Минэкономразвития о росте ВВП России на 2% и выше в ближайшие годы. Эксперты считают, что такой рост невозможен на горизонте семи лет, а некоторые из них вообще предсказывают рецессию. Почему никто не верит прогнозам МЭР — в материале «Реального времени».

«Тревожные нотки»

Центр развития НИУ ВШЭ 14—22 февраля опрашивал профессиональных прогнозистов крупных российских и зарубежных организаций относительно средне-и долгосрочных перспектив экономики России. В опросе участвовали 26 экспертов из «Альфа-Банка», «ВТБ Капитала», Сбербанка, «Промсвязьбанка», КАМАЗа, The Boston Consulting Group, BCS, JPMorgan, Morgan Stanley, а также других компаний и аналитических центров.

Экспертам предлагалось сделать ряд прогнозов: по росту ВВП страны, уровню инфляции, курсу доллара к рублю, ценам на нефть и ключевой ставке Центрального банка в период 2018—2024 годов.

Результаты опросов получились безрадостными. Ожидания экспертов были существенно хуже официального базового сценария Минэкономразвития РФ (МЭР). Согласно консенсус-прогнозу ВШЭ, экономического роста в 2% и выше, на который рассчитывают чиновники, не стоит ждать не только в 2018—2020 годах, но и на горизонте семи лет.

Более того, некоторые из экспертов прогнозировали рецессию в отдельные годы. Например, один из них ждет спада экономики на 2% в 2022 году (по его мнению, рецессия затронет и 2023 год); другой респондент считает, что сокращение реального ВВП на 0,8% произойдет в 2020 году.

По базовому сценарию Минэкономразития экономика России должна вырасти на 2,1% в нынешнем году и на 2,2—2,3% в следующие два года. Обобщенный прогноз экономистов описывает следующий сценарий: по итогам 2018 года темпы роста ВВП ускорятся незначительно — на 0,2 процентного пункта до 1,7%. Пик же роста придется на 2021 и 2023 годы — однако и в эти годы экономика вырастет лишь на 1,8%.



Исходя из опросов ВШЭ делает вывод: у экспертов «проявилось некое предчувствие рецессии, что внесло дополнительные тревожные нотки [в прогнозы]». «Это означает, что позиции России в глобальном экономическом «табеле о рангах» будут последовательно ухудшаться в течение достаточно долгого времени. Темпов больше 2,5% в год теперь не ожидают даже самые отъявленные оптимисты», — констатирует ВШЭ.



Время покажет

Роста экономики на уровне 2% и выше в России не было с 2012 года. Темпы роста резко замедлились в 2013 году — до 1,8% против 3,7% годом ранее. В 2015—2016 годах произошел спад (на 2,5 и 0,2% соответственно), а по итогам прошлого года ВВП вырос на 1,5%.

«Темпы роста ВВП отражают не только объективные внешние и внутренние условия, но и политику правительства и ЦБ, а также реальную практику правоприменения. Я думаю, что прогнозы экспертов основаны на тех тенденциях в части реформ и правоприменения, которые наблюдались в последние годы», — говорит Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы (была одним из респондентов ВШЭ).

Что касается правительства, то оно в своих оценках, видимо, исходит из того, что «будет успешно проводиться в жизнь новая программа, обозначенная в послании президента», рассуждает Гурвич: «Время покажет, чьи предположения были более реалистичными».

«Я думаю, что прогнозы экспертов основаны на тех тенденциях в части реформ и правоприменения, которые наблюдались в последние годы», — говорит Евсей Гурвич. Фото hse.ru



«Довольно сдержанные ожидания по поводу роста российской экономики среди прогнозистов связаны с тем, что текущая экономическая ситуация не способствует росту доходов населения. Рост производства энергоносителей и прочей сырьевой продукции — это достаточно слабый способ увеличения ВВП страны», — считает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Данные по внешней торговле говорят о небольшом росте поставок несырьевой продукции, но это, по словам Кочеткова, пока несущественные величины: «Более значимым является то, что за прошедший год доходы населения почти не изменились. Без улучшения благосостояния населения какой-либо рост ВВП — выше 2% или опережающий среднемировые — почти невозможен. Для разворота тенденции явно требуются более низкие ставки ЦБ, но и они будут бесполезны, если у населения не будет перспектив увеличения доходов. В ситуации, когда доходы снижаются, население расширяет спрос на микрокредиты для покрытия неотложных потребностей, а не планирует долгосрочные покупки».

«Разогнаться до 2,5—3 процентов можем легко. Хорошая внешняя конъюнктура, плюс снижение ставок, плюс некоторое увеличение госрасходов. Вопрос в том, как выйти на устойчивый многолетний рост в 3,5—4 процента. В этом основная задача. Пока, действительно, оснований для таких ожиданий нет и все долгосрочные прогнозы — в районе 1,5—2 процентов», — говорит Кирилл Тремасов, руководитель аналитического департамента «Локо-Инвест» и экс-директор департамента макроэкономического прогнозирования МЭР.

Есть вера в нефть

Прогнозы, которые делало Минэкономразвития и его глава Максим Орешкин (и бывший глава Алексей Улюкаев), сбывались крайне редко. Например, в апреле прошлого года министр Орешкин заявил, что по итогам 2017-го доходы россиян вырастут на 1%. Получилось иначе — снижение реальных располагаемых доходов на 1,7%. В 2016 экономика страны, по мнению МЭР, должна была вырасти на 0,7%. В реальности ВВП сократился.

Между тем ожидания респондентов ВШЭ по уровню инфляции оказались близкими к ожиданиям Минэкономразвития. Согласно консенсус-прогнозу, инфляция в этом и в следующем году составит 3,8% и 3,9%, а в 2020-м достигнет цели ЦБ в 4%. МЭР прогнозирует инфляцию в 2018—2020 годах на уровне 4%



Зато эксперты серьезно разошлись с чиновниками в оценках цен на нефть — по мнению экономистов, цены будут выше, чем заложено в базовый сценарий Минэкономразвития. МЭР прогнозирует, что в 2018 году баррель Urals будет стоить $43,8, в следующие два года еще меньше. В то время как консенсус-прогноз предполагает, что цена будет держаться на уровне $59—60 вплоть до 2024 года.