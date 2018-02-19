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Казанские дольщики пригласили Павла Грудинина на свои долгострои

13:53, 19.02.2018 32

На Всероссийском съезде дольщиков говорили о необходимости федеральной программы по завершению проблемных строек

Казанские дольщики пригласили Павла Грудинина на свои долгострои Фото: Сергей Сергеев / kprf.ru

В Москве по инициативе КПРФ прошел второй Всероссийский съезд обманутых дольщиков. В этот раз вместе с Геннадием Зюгановым с активистами проблемных строек общался и кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин. Обещал в случае победы на выборах достроить все дома за два года. На съезде, который, кстати, попытались сорвать различными провокациями, побывали и казанцы. По возвращении дольщики «ФОНа», «Свея» и «Маг-Строя» поделились впечатлениями с «Реальным временем».

Казанцы на съезде дольщиков

На первом съезде зал гостиницы «Измайлово» едва вместил всех собравшихся дольщиков. Поэтому вторую встречу провели в более вместительном Доме кино. Здесь собрались 1300 представителей 207 российских проблемных строек из 27 регионов.

Одной из самых многочисленных была делегация из Татарстана — это активисты около десятка долгостроев «ФОНа», «Свея» и «Маг-Строя», а также микрорайона «Яшьлек» из села Куюки. Дольщик из ЖК «МЧС» Леонид Фоминых был и на первом, и на втором съезде и сравнил эффект от обоих:

— Конечно, работа была проведена. Создали движение обманутых дольщиков по округам. Помогали пробиться на разные мероприятия, вот Гульнара Закирова от нас ездила в Госдуму. Были еще мероприятия. Поэтому все-таки какая-то помощь есть, работа идет на федеральном уровне. Лоббируют, чтобы приняли федеральную программу для завершения долгостроев.

Открыл съезд депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, о проблеме обманутых дольщиков на высшем государственном уровне заговорили лишь после массовых протестов граждан. Привел статистику Минстроя о гражданах, пострадавших от действий застройщиков, — 2,5 миллиона человек: «Все эти люди годами ждут того, что купленные ими квартиры наконец будут достроены». Отметил, что региональные дорожные карты зачастую не исполняются, работа по ним идет не системно, без согласования с дольщиками.

«Я уверен, мы с вами за год-два решим эту проблему», — пообещал Зюганов дольщикам

«Построил фундамент — 15% квартир можешь продать»

Следом выступил Геннадий Зюганов, рассказав о трех главных мерах по решению проблемы дольщиков. Это личная ответственность глав муниципалитетов, давших согласие на строительство; аккумулирование средств в специализированном банке, откуда их могут направить только на строительство конкретного объекта; принуждение недобросовестных застройщиков своим имуществом отвечать за завершение объектов. Ни первое, ни второе, ни третье, по его словам, не принято. «Я уверен, мы с вами за год-два решим эту проблему», — пообещал Зюганов дольщикам.

Кандидат в президенты Павел Грудинин считает виновниками проблемы коррупцию, чиновников и государство, которое «не защищает простых граждан от недобросовестных застройщиков, но главное — от коррупционных чиновников». По его мнению, именно к нечистым на руку слугам народа уходят деньги граждан, так и не получивших обещанного жилья.

— Деньги людей, которые должны получить свои квартиры, уходят к тем, кто наживается на этом строительстве. Я абсолютно убежден в том, что нужно менять систему и вернуться к старой системе, когда построил фундамент — 15% квартир можешь продать. Построил три этажа — еще какое-то количество квартир можешь продать. Но никогда нельзя разрешать делать такие пирамиды, которые были созданы при этой власти, когда собирают со всех деньги, а потом что-то строят, — считает Грудинин.

Павел Грудинин считает виновниками проблемы коррупцию, чиновников и государство

После трибуну предоставили самим дольщикам. Каждый рассказывал о ситуации с долгостроями в своих регионах, жаловался на бездействие властей и просил помощи у депутатов, предлагал варианты по решению проблемы. Активно выступали и казанцы.

— Наш объект — один из самых старых в Казани. Наш дом начали строить в 2004 году. Три года, как стройка не ведется. Лично моя история такова, что органы опеки выдали мне разрешение на покупку жилья в этом доме, у меня двое несовершеннолетних детей. И, соответственно, никто к этому отношение не имеет. Оказывается, виновата только я — это мой выбор. У нас такое отчаяние просто. Помимо меня, в нашем доме много молодых семей и пенсионеров, — рассказала дольщица ЖК «Миллениум Сити» (застройщик «Маг-Строй») Лиля Миннегалиева.

При этом из Казани приехали не только дольщики, но и участники федеральной программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой людям предлагали жилье по доступным ценам — так называемые «путинки»:

— По проекту в нашем жилом комплексе должны были построить 70 домов. Подняли всего четыре. Готовность домов — 91%, но коммуникации не подведены, и поэтому строительство остановилось. То есть стоят практически готовые дома с наклеенными обоями, сантехникой, домофонами, и мы не можем в них въехать, — посетовала участница программы из ЖК «Яшьлек» в селе Куюки.

Так как КПРФ проводила второй Всероссийский съезд дольщиков в преддверии выборов, нетрудно было догадаться, что его площадку используют и в агитационных целях

«Демонстративное «покидание» зала провокаторами»

Так как КПРФ проводила второй Всероссийский съезд дольщиков в преддверии выборов, нетрудно было догадаться, что его площадку используют и в агитационных целях. Большинство участников отнеслись к этому спокойно: им важнее было достучаться до депутатов Госдумы, рассказать о проблемах своих долгостроев. Но нашлись и те, главной целью которых стало устроение скандала.

— Честно говоря, не были они похожи на настоящих дольщиков. Потому что как только ролик Грудинина показали, одна из этих женщин сразу скандалить стала. Непонятно выразилась, мол, вы тут пиаритесь на костях дольщиков. К чему это было сказано, сам не понял. Кстати, многие дольщики ее освистали. Так что среди дольщиков эти провокаторы поддержки не нашли, — рассказал Леонид Фоминых.

Организаторы быстро вывели провокаторов на чистую воду. Оказалось, этих дольщиков не было в списке приглашенных, а главное, они называли несуществующие недостроенные жилые комплексы. Скандалом пыталась помешать работе съезда еще одна группа людей на улице, у входа в Дом кино. Представились пайщиками из совхоза Павла Грудинина, у которых он якобы отнял землю. Но дольщики не повелись и на эту провокацию. Кроме того, были возмущены поведением федеральных СМИ:

— Корреспонденты на съезде брали слово у дольщиков Казани, однако никого из них не волновало бедственное положение людей. Задавали только провокационные вопросы: чем они вам помогают и т.д. Дольщикам так и хотелось ответить, что самая главная помощь в том, что они (КПРФ) их обманутыми дольщиками не сделали. Вообще, съезд был полон провокаций. Это и несогласованный пикет бабушек с претензиями к Грудинину, и демонстративное «покидание» зала провокаторами. Позже с удивлением узнали, что один из известных и крупнейших телеканалов выпустил репортаж, где вырезал слова дольщиков и оставил только то, что им было удобно. Продажная журналистика, как говорится, в действии. Все это, по нашему мнению, говорит о том, что власть по-настоящему боится такого большого объединения обманутых дольщиков, — поделилась своими впечатлениями еще одна дольщица из Казани — Ирина Князева.

В резолюцию съезда внесли ряд требований делегатов

«Пригласили Грудинина в Казань, нам не отказали»

В резолюцию съезда внесли следующие требования делегатов:

  • назначить единого куратора от правительства РФ по разработке и реализации целевой программы завершения строительства всех долгостроев (сроки просрочки более 6 месяцев);
  • включить в государственную программу России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подпрограмму для обеспечения защиты дольщиков, а также граждан, у которых заключены договоры не по форме договора долевого участия в строительстве, на которых не распространяется действие Компенсационного фонда, а также разработать аналогичную программу для развития инженерной инфраструктуры для возможности обеспечения подведения коммуникаций (оптимизации затрат и обеспечения преференций для новых инвесторов);
  • достроить все проблемные объекты РФ в рамках федеральной целевой программы;
  • ужесточить санкции и повысить мотивацию губернаторов по решению данного вопроса, при срыве срока по реализации программы по обеспечению прав пострадавших граждан отстранять от занимаемой должности в связи с утратой доверия;
  • принять безотлагательно федеральный закон «О восстановлении прав граждан, пострадавших в долевом и жилищном строительстве…», определяющий ответственность государства при восстановлении прав граждан путем завершения строительством проблемных объектов при отсутствии инвесторов либо предоставления равноценного и равнозначного жилья государством, если завершение строительства невозможно.

По словам казанцев, на съезде они раскритиковали дорожные карты по проблемным объектам, на которые возлагали большие надежды. Подняли вопрос о выделении федеральных земель, в частности, вблизи ЖК «МЧС». Попросили Валерия Рашкина взять на контроль распределение данных участков. Тот обещал сделать депутатский запрос. Совместно с другими участниками в количестве 500 человек поехали в аппарат президента Владимира Путина и оставили письма. «Пригласили Павла Грудинина и Геннадия Зюганова в Казань — посетить город и наш проблемный комплекс. Нам не отказали», — рассказала дольщица из ЖК «МЧС».

Еще одной дольщице «маг-свеевского» объекта удалось перехватить кандидата в президенты в коридоре, сфотографироваться и коротко обрисовать ситуацию по своему ЖК «Миллениум Сити». «Я его пригласила, он сказал, что приедет в Казань обязательно. Пожелал нам удачи с нашим домом. Я рассказала, что у нас стройка в данный момент не ведется. Выдали экспертизу, но движения нет. В целом мне очень понравилось, что удалось выступить. Организаторы заявили, что это ненормально, что дом столько времени строится. Обещали взять на контроль, — поделилась впечатлениями от съезда Лилия Миннегалиева.

Василя Ширшова, фото Сергея Сергеева / kprf.ru
НедвижимостьОбществоВласть
комментарии 32

комментарии

  • Анонимно 19 февр
    Василя, там были дольщики не только Свея, Фона и Куюков. Но и Маг-строя. Миллениум сити.
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    Анонимно 19 февр
    Маг Строй и есть Свей!!!
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    Анонимно 19 февр
    Нет не Свей. Это другое юридическое лицо.
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    Анонимно 19 февр
    Жк молодежный ГК ФОН дом 5 - одни сваи, готовы только доплаты осваивать.
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    Анонимно 19 февр
    Да дольщица Милениум-сити, согласно записи даже выступала.
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    Анонимно 19 февр
    Съезд прошел, ждем результатов, желательно до выборов.
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    Анонимно 20 февр
    Строительство должно контролировать государство, это логично и правильно! Налог оплачивают , это между прочим , главный аргумент, можно ещё допустить страховую сумму на случай остановки строительства, вот тогда и государство может возвратить дольщикам деньги или помочь продолжить строительство!
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  • Анонимно 19 февр
    Браво РВ! Удивительно нынче увидеть серьезное СМИ, которое адекватно осветило это прошедший съезд и прямо говорит о том, что съезд был полон провокаций по отношению к Павлу Грудинину. Когда гос. телевидение на всю страну день и ночь показывает Грудинина всегда в нелицеприятном виде (небылицы про счета, миллиарды и так далее), Реальное время рассказало правду. Зауважал вас. Буду читать теперь и надеяться, что всегда на ваших страницах будет правда. За Грудинина!
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  • Анонимно 19 февр
    РВ спасибо Вам за очередную отличную статью. Вашему изданию я верю больше, чем федеральным изданиям.
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    Анонимно 19 февр
    Это точно, молодцы ребята
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  • Анонимно 19 февр
    Спасибо за статью! Случайно попал на этот сюжет на ТВ, то ли отвык, но был удивлен, как грубо был состряпан сюжет, не журналистами, а пропагандонами.
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  • Анонимно 19 февр
    Верно сказано о провокаторах на съезде дольщиков. По результатам на каналах центрального телевидения только эти сюжеты и были показаны. Не было даже комментария, что их разоблочили прямо на с месте.
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    Анонимно 20 февр
    Они не провокаторы, просто у них нервный срыв после просмотра фильма и представления о том, что и они могли бы давно жить в нормальных условиях.
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  • Анонимно 19 февр
    Надежда на завершение строек и удовлетворение прав обманутых дольщиков не велика. Более того, долгострои на сваях, в числе которых ЖК МЧС, имеют самых активных дольщиков и самые дальние и ненадежные обещания и сроки.
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  • Анонимно 19 февр
    а что за Миллениум - Сити - кто ее бенифициар? С 2004 года прошло 14 лет.... и следов не осталось?
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  • Анонимно 19 февр
    Молодцы организаторы и участники съезда. Спасибо Реальному времени. Иначе, нас будто и нет. Верно говорят - нет дольщиков и нету проблем.
    ЖК МЧС дома 3 и 4.

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  • Анонимно 19 февр
    С каждым годом долги дольщиков все растут.
    Хотят доплаты собрать в размере целой квартиры, а люди 100% оплатили уже много лет назад. На сумму предполагаемой доплаты можно новую квартиру купить у надежных застройщиков.
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  • Анонимно 19 февр
    А когда следующий съезд уже решили? Или это мероприятие предвыборное. Дадут свои обещания, а отвечать не обязательно, если не выберут.
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    Анонимно 19 февр
    Решим!
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  • Анонимно 19 февр
    Василя,спасибо Вам огромное! Дольщик ЖК МЧС 2 дом
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  • Анонимно 19 февр
    А за чей счёт Грудинин обещает достроить за 2 года?)
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    Анонимно 20 февр
    За наш с Вами. Из бюджета ему никто не даст, свои вряд ли будет использовать.
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  • Анонимно 19 февр
    Достройте 4й дом ЖК М Ч С !!!!!!!
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  • Анонимно 19 февр
    Грудинин найдет за чей счет. Может исполком Казани скинеться. Может и Гульсина поможет.
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  • Анонимно 19 февр
    Да, вспомнишь советские времена, когда просто за добросовестную работу давали бесплатно жильё. А тут, деньги свои кровные отдали сижу, надеюсь на совесть наших правителей
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  • Анонимно 19 февр
    Никто вам не поможет,особенно Грудинин.Он свое уже давно взял.
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  • Анонимно 19 февр
    Когда закончиться вся это болтология! Одни обещания! Когда начнут строить дома? Зюганову нужно еще два года для решения различных вопросов...Но уже эти два года давно прошли,когда мы просили о помощи.Сколько нам еще ждать своих 100% оплаченных квартир?
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  • Анонимно 19 февр
    Власть признала Ливада оучшим инвестором года и грамоту ему вручили за то, что деньги дольшиков инвестировал в город, а теперь когда наш дом не на что строить власти как будто не при чем.... деньги дольщиков " освоили", а теперь дольщики- барыги, оказывается: так отдайте на стройку деньги, которые вам Ливада инвестировал: раз он был лучший инвестор: значит много денег наших в город отдал...
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    Анонимно 20 февр
    Согласен, Казань и Республика должны принять в кратчайшие сроки меры по достройке проблемных домов.
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    Анонимно 20 февр
    Для 08:28. Да с чего бы это? Вы рискнули, но ваша ставка не сыграла. Причем тут остальные граждане?
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    Анонимно 20 февр
    А кто получал откаты, кто требовал у Фона инвестирования в город на универсиаду и прочее, в решение проблем Республиканских властей. Если сейчас не добиться, чтобы дома достроили, так и будут считать, что население можно сколько угодно обманывать, все стерпят. Не думайте, что вы останетесь в стороне, и до Вас очередь дойдет, а может и уже дошла просто Вы про это не знаете или пока еще не знаете.
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  • Анонимно 20 февр
    А про 500 квартир, подаренных ливадой работникам МВД, никто не хочет вспомнить? Вот где наши деньги! В наших квартирах менты живут. Бесплатно! Поэтому и строить нас не на что! Тут многие орут, что на налоги всех нас строить не будут. И не надо, пусть МВД вернет стоимость 500 квартир, и на эти деньги строят
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