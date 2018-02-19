Казанские дольщики пригласили Павла Грудинина на свои долгострои

На Всероссийском съезде дольщиков говорили о необходимости федеральной программы по завершению проблемных строек

В Москве по инициативе КПРФ прошел второй Всероссийский съезд обманутых дольщиков. В этот раз вместе с Геннадием Зюгановым с активистами проблемных строек общался и кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин. Обещал в случае победы на выборах достроить все дома за два года. На съезде, который, кстати, попытались сорвать различными провокациями, побывали и казанцы. По возвращении дольщики «ФОНа», «Свея» и «Маг-Строя» поделились впечатлениями с «Реальным временем».



Казанцы на съезде дольщиков



На первом съезде зал гостиницы «Измайлово» едва вместил всех собравшихся дольщиков. Поэтому вторую встречу провели в более вместительном Доме кино. Здесь собрались 1300 представителей 207 российских проблемных строек из 27 регионов.

Одной из самых многочисленных была делегация из Татарстана — это активисты около десятка долгостроев «ФОНа», «Свея» и «Маг-Строя», а также микрорайона «Яшьлек» из села Куюки. Дольщик из ЖК «МЧС» Леонид Фоминых был и на первом, и на втором съезде и сравнил эффект от обоих:

— Конечно, работа была проведена. Создали движение обманутых дольщиков по округам. Помогали пробиться на разные мероприятия, вот Гульнара Закирова от нас ездила в Госдуму. Были еще мероприятия. Поэтому все-таки какая-то помощь есть, работа идет на федеральном уровне. Лоббируют, чтобы приняли федеральную программу для завершения долгостроев.

Открыл съезд депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, о проблеме обманутых дольщиков на высшем государственном уровне заговорили лишь после массовых протестов граждан. Привел статистику Минстроя о гражданах, пострадавших от действий застройщиков, — 2,5 миллиона человек: «Все эти люди годами ждут того, что купленные ими квартиры наконец будут достроены». Отметил, что региональные дорожные карты зачастую не исполняются, работа по ним идет не системно, без согласования с дольщиками.

«Я уверен, мы с вами за год-два решим эту проблему», — пообещал Зюганов дольщикам



«Построил фундамент — 15% квартир можешь продать»

Следом выступил Геннадий Зюганов, рассказав о трех главных мерах по решению проблемы дольщиков. Это личная ответственность глав муниципалитетов, давших согласие на строительство; аккумулирование средств в специализированном банке, откуда их могут направить только на строительство конкретного объекта; принуждение недобросовестных застройщиков своим имуществом отвечать за завершение объектов. Ни первое, ни второе, ни третье, по его словам, не принято. «Я уверен, мы с вами за год-два решим эту проблему», — пообещал Зюганов дольщикам.

Кандидат в президенты Павел Грудинин считает виновниками проблемы коррупцию, чиновников и государство, которое «не защищает простых граждан от недобросовестных застройщиков, но главное — от коррупционных чиновников». По его мнению, именно к нечистым на руку слугам народа уходят деньги граждан, так и не получивших обещанного жилья.

— Деньги людей, которые должны получить свои квартиры, уходят к тем, кто наживается на этом строительстве. Я абсолютно убежден в том, что нужно менять систему и вернуться к старой системе, когда построил фундамент — 15% квартир можешь продать. Построил три этажа — еще какое-то количество квартир можешь продать. Но никогда нельзя разрешать делать такие пирамиды, которые были созданы при этой власти, когда собирают со всех деньги, а потом что-то строят, — считает Грудинин.

Павел Грудинин считает виновниками проблемы коррупцию, чиновников и государство



После трибуну предоставили самим дольщикам. Каждый рассказывал о ситуации с долгостроями в своих регионах, жаловался на бездействие властей и просил помощи у депутатов, предлагал варианты по решению проблемы. Активно выступали и казанцы.

— Наш объект — один из самых старых в Казани. Наш дом начали строить в 2004 году. Три года, как стройка не ведется. Лично моя история такова, что органы опеки выдали мне разрешение на покупку жилья в этом доме, у меня двое несовершеннолетних детей. И, соответственно, никто к этому отношение не имеет. Оказывается, виновата только я — это мой выбор. У нас такое отчаяние просто. Помимо меня, в нашем доме много молодых семей и пенсионеров, — рассказала дольщица ЖК «Миллениум Сити» (застройщик «Маг-Строй») Лиля Миннегалиева.

При этом из Казани приехали не только дольщики, но и участники федеральной программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой людям предлагали жилье по доступным ценам — так называемые «путинки»:

— По проекту в нашем жилом комплексе должны были построить 70 домов. Подняли всего четыре. Готовность домов — 91%, но коммуникации не подведены, и поэтому строительство остановилось. То есть стоят практически готовые дома с наклеенными обоями, сантехникой, домофонами, и мы не можем в них въехать, — посетовала участница программы из ЖК «Яшьлек» в селе Куюки.

Так как КПРФ проводила второй Всероссийский съезд дольщиков в преддверии выборов, нетрудно было догадаться, что его площадку используют и в агитационных целях



«Демонстративное «покидание» зала провокаторами»

Так как КПРФ проводила второй Всероссийский съезд дольщиков в преддверии выборов, нетрудно было догадаться, что его площадку используют и в агитационных целях. Большинство участников отнеслись к этому спокойно: им важнее было достучаться до депутатов Госдумы, рассказать о проблемах своих долгостроев. Но нашлись и те, главной целью которых стало устроение скандала.

— Честно говоря, не были они похожи на настоящих дольщиков. Потому что как только ролик Грудинина показали, одна из этих женщин сразу скандалить стала. Непонятно выразилась, мол, вы тут пиаритесь на костях дольщиков. К чему это было сказано, сам не понял. Кстати, многие дольщики ее освистали. Так что среди дольщиков эти провокаторы поддержки не нашли, — рассказал Леонид Фоминых.

Организаторы быстро вывели провокаторов на чистую воду. Оказалось, этих дольщиков не было в списке приглашенных, а главное, они называли несуществующие недостроенные жилые комплексы. Скандалом пыталась помешать работе съезда еще одна группа людей на улице, у входа в Дом кино. Представились пайщиками из совхоза Павла Грудинина, у которых он якобы отнял землю. Но дольщики не повелись и на эту провокацию. Кроме того, были возмущены поведением федеральных СМИ:

— Корреспонденты на съезде брали слово у дольщиков Казани, однако никого из них не волновало бедственное положение людей. Задавали только провокационные вопросы: чем они вам помогают и т.д. Дольщикам так и хотелось ответить, что самая главная помощь в том, что они (КПРФ) их обманутыми дольщиками не сделали. Вообще, съезд был полон провокаций. Это и несогласованный пикет бабушек с претензиями к Грудинину, и демонстративное «покидание» зала провокаторами. Позже с удивлением узнали, что один из известных и крупнейших телеканалов выпустил репортаж, где вырезал слова дольщиков и оставил только то, что им было удобно. Продажная журналистика, как говорится, в действии. Все это, по нашему мнению, говорит о том, что власть по-настоящему боится такого большого объединения обманутых дольщиков, — поделилась своими впечатлениями еще одна дольщица из Казани — Ирина Князева.

В резолюцию съезда внесли ряд требований делегатов



«Пригласили Грудинина в Казань, нам не отказали»

В резолюцию съезда внесли следующие требования делегатов:

назначить единого куратора от правительства РФ по разработке и реализации целевой программы завершения строительства всех долгостроев (сроки просрочки более 6 месяцев);

включить в государственную программу России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подпрограмму для обеспечения защиты дольщиков, а также граждан, у которых заключены договоры не по форме договора долевого участия в строительстве, на которых не распространяется действие Компенсационного фонда, а также разработать аналогичную программу для развития инженерной инфраструктуры для возможности обеспечения подведения коммуникаций (оптимизации затрат и обеспечения преференций для новых инвесторов);

достроить все проблемные объекты РФ в рамках федеральной целевой программы;

ужесточить санкции и повысить мотивацию губернаторов по решению данного вопроса, при срыве срока по реализации программы по обеспечению прав пострадавших граждан отстранять от занимаемой должности в связи с утратой доверия;

принять безотлагательно федеральный закон «О восстановлении прав граждан, пострадавших в долевом и жилищном строительстве…», определяющий ответственность государства при восстановлении прав граждан путем завершения строительством проблемных объектов при отсутствии инвесторов либо предоставления равноценного и равнозначного жилья государством, если завершение строительства невозможно.

По словам казанцев, на съезде они раскритиковали дорожные карты по проблемным объектам, на которые возлагали большие надежды. Подняли вопрос о выделении федеральных земель, в частности, вблизи ЖК «МЧС». Попросили Валерия Рашкина взять на контроль распределение данных участков. Тот обещал сделать депутатский запрос. Совместно с другими участниками в количестве 500 человек поехали в аппарат президента Владимира Путина и оставили письма. «Пригласили Павла Грудинина и Геннадия Зюганова в Казань — посетить город и наш проблемный комплекс. Нам не отказали», — рассказала дольщица из ЖК «МЧС».

Еще одной дольщице «маг-свеевского» объекта удалось перехватить кандидата в президенты в коридоре, сфотографироваться и коротко обрисовать ситуацию по своему ЖК «Миллениум Сити». «Я его пригласила, он сказал, что приедет в Казань обязательно. Пожелал нам удачи с нашим домом. Я рассказала, что у нас стройка в данный момент не ведется. Выдали экспертизу, но движения нет. В целом мне очень понравилось, что удалось выступить. Организаторы заявили, что это ненормально, что дом столько времени строится. Обещали взять на контроль, — поделилась впечатлениями от съезда Лилия Миннегалиева.