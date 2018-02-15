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Казань к ЧМ-2018 готова: как проверяли работу экстренных служб на футбольном стадионе

15:30, 15.02.2018 3 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России
Казань к ЧМ-2018 готова: как проверяли работу экстренных служб на футбольном стадионе Фото: mchs.tatarstan.ru

Сегодня на стадионе «Казань Арена» прошли межведомственные командно-штабные учения с органами управления и силами функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан. В них принимали участие свыше 500 человек личного состава различных министерств и ведомств и 50 единиц техники. За тем, как экстренные и аварийные службы республики отрабатывали действия по локализации и минимизации последствий возможных ЧС и происшествий на стадионе, наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 февр
    А я то думаю, что там за кипиш сегодня
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  • Анонимно 15 февр
    Да ЧМ это не игрушки. В Корее совсем мало зрителей на стадионах. Там стоит холод и ветер собачий А вот летом на ЧМ то ли еще будет? Только молиться всевышнему что бы все прошло хорошо
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  • Анонимно 15 февр
    Такая техника крутая у нас есть
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