Казань к ЧМ-2018 готова: как проверяли работу экстренных служб на футбольном стадионе

Сегодня на стадионе «Казань Арена» прошли межведомственные командно-штабные учения с органами управления и силами функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан. В них принимали участие свыше 500 человек личного состава различных министерств и ведомств и 50 единиц техники. За тем, как экстренные и аварийные службы республики отрабатывали действия по локализации и минимизации последствий возможных ЧС и происшествий на стадионе, наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».