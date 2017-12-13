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«Война в Сирии продолжается. Как будут освещать коллеги, отрапортовавшие о ее завершении?»

07:00, 13.12.2017 20

Освобождена ли Сирия от боевиков? Колонка ближневосточного журналиста Анхар Кочневой

«Война в Сирии продолжается. Как будут освещать коллеги, отрапортовавшие о ее завершении?» Фото: kremlin.ru

На днях ряд отечественных изданий сообщил об освобождении Сирии от боевиков. Затем последовали официальные заявления о выводе российских войск из арабской страны и визит президента РФ Владимира Путина на авиабазу Хмеймим. Колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева в сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, поправляет коллег-журналистов: еще не вся Сирия очищена от бандформирований. Помимо запрещенного в России ИГИЛ, в ближневосточной республике действуют другие группировки, с которыми теперь придется воевать уже бойцам Башара Асада.

Темные анклавы

Молниеносный визит Путина на авиабазу в Сирии наконец снял интригу в происходившем в российской медиасфере на прошлой неделе. Под несказанное удивление знакомых с реальной ситуацией в стране людей, а также самих сирийцев, говорящих по-русски, российские СМИ наперебой трубили о некой полной победе над раздиравшими Сирию на части бандитами.

По телевидению показывались небольшие группки людей в абсолютно спокойной Латакии, вышедших на митинг по поводу никому в Сирии не видимой Победы. Российские СМИ громогласно сообщали о том, что в Сирии якобы не осталось населенных пунктов, захваченных террористами. Все террористы, как следовало из этих заявлений, разбиты на голову: уничтожены или разбежались.

При этом практически целая провинция Идлиб находится в руках боевиков разных мастей, включая пресловутую «Аль-Нусру» — сирийский филиал «Аль-Каиды» («Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в РФ, — прим. ред.). К этому анклаву, кроме собственно территории этой провинции, примыкают находящиеся в этих же замаранных кровью руках куски провинций Алеппо, Хама и Хомс. Несколько миллионов мирных жителей уже лет пять блокированы в этом анклаве. Обычная жизнь для них по многим параметрам остановлена: получение образования, свобода перемещения по Сирии и за ее границы, работа и коммерческая деятельность, получение необходимого лечения и т. п.

Такие анклавы (но меньшего размера) есть в провинциях Кунейтра, Дераа, и даже в непосредственной близости к сирийской столице Дамаску. В руках этих боевиков, про которых зачем-то «забыли» российские СМИ и официальные лица, масса памятников истории, ежедневно подвергающихся если не разрушению, то разграблению. В опасности сотни византийских поселков, известных как «Мертвые города», античная Апамея, построенная из черного базальта римлянами Босра, и многие другие «экспонаты» Сирии — этого музея под открытым небом.

«Молниеносный визит Путина на авиабазу в Сирии наконец снял интригу в происходившем в российской медиасфере на прошлой неделе». Фото kremlin.ru

Не ИГИЛом единым

Кто-то, остающийся неизвестным, создал предпосылки для происходящего сейчас еще два года тому назад: тогда все российские СМИ (включая моих друзей — российских военкоров) вдруг как по команде начали называть всех орудующих в Сирии боевиков «ИГИЛом» (организация запрещена в РФ, — прим. ред.). По их словам, именно ИГИЛ, к примеру, разрушал сирийский городок Маалюля, жители которого в быту до сих пор используют древний арамейский язык. Однако в Маалюле были «закадычные» враги и конкуренты ИГИЛа — «Аль-Нусра» и «Бригады Фарука» (в плену у вторых я и находилась 5 лет тому назад). Все авиаудары, как следовало из официальных заявлений, наносились исключительно по позициям ИГИЛ. Это вполне обоснованно вызывало волну критики: в ряде районов, по которым работала российская авиация, были бандиты совсем другого цвета.

Теперь, когда ИГИЛ действительно почти полностью разгромлен (хотя и это — с очень большими оговорками), как-то неудобно вспоминать о том, что кроме ИГИЛа, которым называли всех без исключения бармалеев, остались какие-то другие крупные анклавы, которые не только не подчиняются правительству Сирии, но и немногим отличаются от тех, которые все-таки были «принуждены к миру».

Многие из выступающих по сирийскому телевидению сирийцев также задаются вопросом о том, что была обещана борьба с терроризмом, а не с одной — пусть даже и самой кровожадной — группировкой. Почему нельзя сказать, к примеру, что мы помогли вам, дальше сами? Почему надо говорить, что проблем больше нет?

«В Маалюле были «закадычные» враги и конкуренты ИГИЛа — «Аль-Нусра» и «Бригады Фарука». Фото pravda.ru

Тем временем в интернете ломаются копья. Те, кто знает все «из телевизора», гнобят тех, кто разбирается в ситуации и пытается донести до оппонентов, что ни о каком «празднике со слезами на глазах» в Сирии речи не идет. Ибо данная и, безусловно, важная победа — всего лишь очередной этап, но никак не финальное действо в деле возвращения страны к мирной жизни. И дело тут вовсе не в добивании отдельных бандитов, а в реально продолжающих существовать огромных анклавах. Из которых, к примеру, продолжают обстреливать минами Дамаск (на днях пострадал муж гражданки Белоруссии). В которых до сих пор томятся тысячи похищенных. В которых невозможно восстановить электроснабжение, организовать доставку лекарств и продовольствия.

Победители обычно не врут

Злые языки связывают заявления о мифическом «полном освобождении Сирии» с грядущими выборами: мол, к ним необходимо закончить войсковую операцию и вернуть всех, кто в ней участвовал, на Родину. А вернуть можно якобы лишь после всеобъемлющей и безусловной полной победы над врагом. А при полной победе занятых врагом территорий быть как бы не должно. Вот их и нет. В официальных заявлениях.

Сирийцы и те, кто близко принимает трагедию этой страны, благодарны российским ВКС за помощь. Вот только победители обычно не врут. Российские зрители и читатели — не маленькие дети, которые были бы не в состоянии воспринять реальную картину происходящего. Люди вполне способны воспринимать полутона. Они вполне были способны понять и то, что в Сирии орудуют сотни разномастных бандитских группировок, и то, что бороться надо с каждой из них. Что российские ВКС уничтожили самого опасного врага и что менее сложные задачи будет продолжать решать уже непосредственно сама сирийская армия. Однако кто-то решил все за людей. Сочинив для них красивую сказку. Война в Сирии тем временем продолжается. Как теперь будут освещать ее мои коллеги, отрапортовавшие о ее завершении, я не знаю.

Анхар Кочнева
Справка

Анхар Владимировна Кочнева — журналист, блогер.

  • Автор статей, посвященных Ближнему Востоку, участник туристических форумов. С 1999 года работала турагентом в Сирии, Иордании и Ливане. Составила путеводители по Иордании и Каиру. С началом гражданской войны в Сирии работала координатором приезжавших в страну журналистских групп из СНГ.
  • В октябре 2012 года была захвачена боевиками, находилась в плену 153 дня, затем сбежала.
  • Позже вернулась в Дамаск и продолжила работу в журналистской сфере.
  • В настоящий момент проживает в Ливане.
  • Публикации выходят на собственном сайте anhar.ru, на порталах jordanclub.ru, beirut.ru и в изданиях «АиФ», «Ридус», «Утро.ру» и других. Ведет блог в «Живом журнале» (anhar.livejournal.com). Колумнист «Реального времени».

ОбществоВласть
комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 13 дек
    Лжи много у нас на ТВ, к сожалению
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    Anhar Kochneva 13 дек
    Главное - на ровном месте совершенно.
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  • Анонимно 13 дек
    О. Специалист по боевикам снова пишет
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    Анонимно 13 дек
    Уверен именно к выборам и готовятся, создают красивую картинку.
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    Анонимно 13 дек
    Вот именно люди в массе своей не воспринимают информацию, истина у большенства это то что по россия24 втюхивают
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  • Анонимно 13 дек
    А с другой стороны что, в России своих бандитов нет, зачем вылавливать всех бандитов, особенно если они днём уважаемые люди? Тем более что часть так называемых "бандитов" для США просто малость вооруженная ОППОЗИЦИЯ. Так что выборы в Сирии могут состояться, а кого они там себе выберут и принесёт ли это им мир, Аллах то знает!
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    Анонимно 13 дек
    Автор говорит о выборах в РФ, как бы военных перед НГ домой вернуть важно, ибо электорат правящей партии это бюджетники и военные
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    Анонимно 13 дек
    электорат правящей партии это бюджетники и военные
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/83940-anhar-kochneva-o-nedobityh-banditah-v-sirii
    Ну да, ну да, особенно НЕУКАЗНЫЕ БЮДЖЕТНИКИ, которым перед выборами впервые за пять лет повысят зарплату, на 250-300 РУБЛЕЙ! ;)))))
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  • Анонимно 13 дек
    основная часть населения и не верит этой победе. Все понимают, что это все перед выборами....и все это уже достало!
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    Anhar Kochneva 13 дек
    Угу. При этом, фактически дескридитируют правое и хорошее дело.
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    Анонимно 13 дек
    как правое дело?
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    Anhar Kochneva 13 дек
    освобождение от бандюков.
    Это - хорошее дело. Но зачем врать, что уже все сделали, когда это не так?
    Странно, честное слово.
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    Анонимно 13 дек
    а сама как будто ни когда не врет
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    Анонимно 13 дек
    Кочнева святая. И она всегда права. Как Трамп.
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    Anhar Kochneva 13 дек
    Ну, я ж не вы.
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  • Анонимно 13 дек
    Журналистам-пропагандистам не привыкать переобуваться на ходу. Они за это свои сребреники получают...И еще раз повторю свою мысль, неоднократно высказанную в комментариях "РВ": успешно выигранная маленькая война хуже проигранного сражения, потому что окружающая реальность после маленькой победы выглядит несколько в розовом цвете, а это опасно при стратегическом планировании. Конечно все что происходит сейчас в Сирии и есть выборная агитация. Дескать внешнеполитические проблемы решили и сейчас все усилия бросим на внутренние. Однако, не все так просто! Это трясина, прямого участия в ближневосточных проблемах, будет затягивать Россию все глубже и глубже (на это наедятся как наши друзья, так и наши враги), что потребует новых человеческих жертв и больших финансовых затрат. Если с первым в РФ более или менее, то с деньгами будут проблемы. Поэтому ожидать кардинальных изменений в жизни россиян не приходится, а если они и произойдут, то только, к сожалению, в худшую сторону.
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  • Анонимно 13 дек
    Обожаю ваши статьи! они интересны, формат совершенно не типичный
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  • Анонимно 13 дек
    Автор пишет, бумага "терпит". А где истина? И какая цель этой статьи?
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    Anhar Kochneva 13 дек
    Правда. Чтоб завтра вы же первый не спрашивали: а с кем же там продолжают воевать, если уже всех победили?
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  • Анонимно 13 дек
    Не знаю, зачем Трамп сообщает о победе США над ИГИЛ)
    Кстати, в статье об этом ни слова. А неплохо было бы мельком упомянуть, дать, так сказать и общий план ситуации.
    Но нет. Только в этой стране все лгут, да.
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