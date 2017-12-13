«Война в Сирии продолжается. Как будут освещать коллеги, отрапортовавшие о ее завершении?»

Освобождена ли Сирия от боевиков? Колонка ближневосточного журналиста Анхар Кочневой

На днях ряд отечественных изданий сообщил об освобождении Сирии от боевиков. Затем последовали официальные заявления о выводе российских войск из арабской страны и визит президента РФ Владимира Путина на авиабазу Хмеймим. Колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева в сегодняшней авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, поправляет коллег-журналистов: еще не вся Сирия очищена от бандформирований. Помимо запрещенного в России ИГИЛ, в ближневосточной республике действуют другие группировки, с которыми теперь придется воевать уже бойцам Башара Асада.

Темные анклавы

Молниеносный визит Путина на авиабазу в Сирии наконец снял интригу в происходившем в российской медиасфере на прошлой неделе. Под несказанное удивление знакомых с реальной ситуацией в стране людей, а также самих сирийцев, говорящих по-русски, российские СМИ наперебой трубили о некой полной победе над раздиравшими Сирию на части бандитами.

По телевидению показывались небольшие группки людей в абсолютно спокойной Латакии, вышедших на митинг по поводу никому в Сирии не видимой Победы. Российские СМИ громогласно сообщали о том, что в Сирии якобы не осталось населенных пунктов, захваченных террористами. Все террористы, как следовало из этих заявлений, разбиты на голову: уничтожены или разбежались.

При этом практически целая провинция Идлиб находится в руках боевиков разных мастей, включая пресловутую «Аль-Нусру» — сирийский филиал «Аль-Каиды» («Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в РФ, — прим. ред.). К этому анклаву, кроме собственно территории этой провинции, примыкают находящиеся в этих же замаранных кровью руках куски провинций Алеппо, Хама и Хомс. Несколько миллионов мирных жителей уже лет пять блокированы в этом анклаве. Обычная жизнь для них по многим параметрам остановлена: получение образования, свобода перемещения по Сирии и за ее границы, работа и коммерческая деятельность, получение необходимого лечения и т. п.

Такие анклавы (но меньшего размера) есть в провинциях Кунейтра, Дераа, и даже в непосредственной близости к сирийской столице Дамаску. В руках этих боевиков, про которых зачем-то «забыли» российские СМИ и официальные лица, масса памятников истории, ежедневно подвергающихся если не разрушению, то разграблению. В опасности сотни византийских поселков, известных как «Мертвые города», античная Апамея, построенная из черного базальта римлянами Босра, и многие другие «экспонаты» Сирии — этого музея под открытым небом.

«Молниеносный визит Путина на авиабазу в Сирии наконец снял интригу в происходившем в российской медиасфере на прошлой неделе». Фото kremlin.ru



Не ИГИЛом единым

Кто-то, остающийся неизвестным, создал предпосылки для происходящего сейчас еще два года тому назад: тогда все российские СМИ (включая моих друзей — российских военкоров) вдруг как по команде начали называть всех орудующих в Сирии боевиков «ИГИЛом» (организация запрещена в РФ, — прим. ред.). По их словам, именно ИГИЛ, к примеру, разрушал сирийский городок Маалюля, жители которого в быту до сих пор используют древний арамейский язык. Однако в Маалюле были «закадычные» враги и конкуренты ИГИЛа — «Аль-Нусра» и «Бригады Фарука» (в плену у вторых я и находилась 5 лет тому назад). Все авиаудары, как следовало из официальных заявлений, наносились исключительно по позициям ИГИЛ. Это вполне обоснованно вызывало волну критики: в ряде районов, по которым работала российская авиация, были бандиты совсем другого цвета.

Теперь, когда ИГИЛ действительно почти полностью разгромлен (хотя и это — с очень большими оговорками), как-то неудобно вспоминать о том, что кроме ИГИЛа, которым называли всех без исключения бармалеев, остались какие-то другие крупные анклавы, которые не только не подчиняются правительству Сирии, но и немногим отличаются от тех, которые все-таки были «принуждены к миру».

Многие из выступающих по сирийскому телевидению сирийцев также задаются вопросом о том, что была обещана борьба с терроризмом, а не с одной — пусть даже и самой кровожадной — группировкой. Почему нельзя сказать, к примеру, что мы помогли вам, дальше сами? Почему надо говорить, что проблем больше нет?

«В Маалюле были «закадычные» враги и конкуренты ИГИЛа — «Аль-Нусра» и «Бригады Фарука». Фото pravda.ru

Тем временем в интернете ломаются копья. Те, кто знает все «из телевизора», гнобят тех, кто разбирается в ситуации и пытается донести до оппонентов, что ни о каком «празднике со слезами на глазах» в Сирии речи не идет. Ибо данная и, безусловно, важная победа — всего лишь очередной этап, но никак не финальное действо в деле возвращения страны к мирной жизни. И дело тут вовсе не в добивании отдельных бандитов, а в реально продолжающих существовать огромных анклавах. Из которых, к примеру, продолжают обстреливать минами Дамаск (на днях пострадал муж гражданки Белоруссии). В которых до сих пор томятся тысячи похищенных. В которых невозможно восстановить электроснабжение, организовать доставку лекарств и продовольствия.

Победители обычно не врут

Злые языки связывают заявления о мифическом «полном освобождении Сирии» с грядущими выборами: мол, к ним необходимо закончить войсковую операцию и вернуть всех, кто в ней участвовал, на Родину. А вернуть можно якобы лишь после всеобъемлющей и безусловной полной победы над врагом. А при полной победе занятых врагом территорий быть как бы не должно. Вот их и нет. В официальных заявлениях.

Сирийцы и те, кто близко принимает трагедию этой страны, благодарны российским ВКС за помощь. Вот только победители обычно не врут. Российские зрители и читатели — не маленькие дети, которые были бы не в состоянии воспринять реальную картину происходящего. Люди вполне способны воспринимать полутона. Они вполне были способны понять и то, что в Сирии орудуют сотни разномастных бандитских группировок, и то, что бороться надо с каждой из них. Что российские ВКС уничтожили самого опасного врага и что менее сложные задачи будет продолжать решать уже непосредственно сама сирийская армия. Однако кто-то решил все за людей. Сочинив для них красивую сказку. Война в Сирии тем временем продолжается. Как теперь будут освещать ее мои коллеги, отрапортовавшие о ее завершении, я не знаю.

Анхар Кочнева