Фанни Хау: противоречивое происхождение, католичество, смешанный брак и экспериментальная проза

Кем была американская писательница Фанни Хау и почему на романе «Неделимое» закончилась ее проза

В коллаже использована фотография Michael Avedon / The New Yorker. Фото: Реальное время

В прошлом месяце, 8 июля, в США умерла поэтесса и автор экспериментальной прозы Фанни Хау. В России о ней практически ничего не известно, хотя ее писательская карьера началась во второй половине XX века. В СССР ее не переводили. А после распада Советского Союза почему-то не уделили должного внимания ни ее поэзии, ни прозе. Хотя Хау написала более 20 книг, получила множество литературных наград в области поэзии и в 2015 году вошла в короткий список Международного Букера. Лишь весной этого года издательство No Kidding Press выпустило ее роман «Неделимое». Это была одна из последних книг, которая вышла в издательстве перед его закрытием. И это последнее прозаическое произведение Фанни Хау. В одном интервью она сказала: на этой книге для нее «закончилась проза». Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о жизни Фанни Хау и ее единственном переведенном на русский язык романе.

«Во всех семьях есть своя доля жестокости и соперничества»

Фанни Хау родился 15 октября 1940 года в Буффало в семье интеллектуалов и была средней из трех сестер. Ее мать, Мэри Мэннинг, родилась в Ирландии в 1906 году. Она не любила британцев, в ее семье были квакеры, некоторые довольно радикальные. Мэри была драматургом, актрисой и писательницей. Дружила с Сэмюэлем Беккетом и возглавляла ежедневную газету при театре Gate. Как актриса она выступала в дублинском Театре Аббатства под руководством поэта и драматурга Уильяма Батлера Йейтса. Довольно быстро Мэри Мэннинг стала заметной фигурой в ирландском театре, но, по словам Фанни Хау, чувствовала, что должна выбрать иной путь — замужество. «Для этого она приехала в Америку (в 1935 году, — прим. ред.), выбрала моего отца на рождественском ужине, и они поженились», — сказала писательница.

Отец Фанни, Марк де Вольф Хау, был историкам права, преподавал юриспруденцию в Гарварде и в свободное время боролся за гражданские права. Его предки происходили из рода Джозайя Куинси III (1772—1864). Он был мэром Бостона, конгрессменом и президентом Гарварда. Марк де Вольф также служил клерком у многолетнего члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса-младшего и даже был автором его биографии. Уже во взрослом возрасте Фанни Хау говорила, что, вероятно, ее отец и мать не подходили друг другу.

Мой отец был человеком по натуре очень серьезным и скрытным, а эти театральные люди постоянно шныряли по дому. Я чувствовала, что, наверное, ему не следовало жениться на моей матери. Но он не хотел жениться на бостонской женщине — они его отталкивали. То, что их связывало, — это то, что их семьи читали одни и те же книги в Ирландии и в Бостоне, и у них был общий литературный язык, который заставлял их смеяться. Отец имел слабость — он обожал Братьев Маркс (комедийная группа — прим. ред.) и шутки. А мать могла рассмешить кого угодно.

Фанни Хау. Скриншот с сайта Stylus

Во время Второй мировой отца Фанни призвали на войну в звании лейтенанта, а позже он стал полковником. Служил на Сицилии и в Северной Африке, после войны отправился в Потсдам, где работал юридическим советником по перестройке Европы. Писательница рассказывала, что первое воспоминание об отце — «когда он в форме прощается». В следующий раз она увидела его уже после войны. Он подошел к дому как почтальон, который принес газету. Мать Фанни открыла дверь — а там ее муж, в той же форме.

Когда отец уехал на войну, Мэри взяла Фанни и ее старшую сестру Сьюзен, которая в будущем тоже станет известной американской поэтессой, и переехала в Кембридж (пригород Бостона, — прим. ред.), штат Массачусетс. Они жили в квартире недалеко от Гарвард-сквера. А по воскресеньям ходили в гости к дедушке Фанни со стороны отца, Марку Энтони де Вольфу Хау. Он был влиятельным человеком в Бостоне. Его баронские покои с пурпурными витражами поразили Фанни. Там были «столы и стулья, предметы, привезенные из Китая много поколений назад», слоновая пагода, хрустальные пальчиковые чаши и викторианские книги сказок с иллюстрациями «кудрявых детей в фартуках, каменных стен, прыгучих фигур с ножницами, гоняющихся за ними, чтобы отрезать им большие пальцы, и садов с бледными, но четко узнаваемыми цветами».

Фанни рассказывала, что ее детство прошло в творческой атмосфере в окружении книг, фильмов и спектаклей. И они тогда трогали гораздо сильнее, чем реальные события. «Казалось, будто страдания героя книги становились нашими собственными страданиями», — сказала Хау в одном из интервью. Мать Фанни основала в Кембридже «Поэтический театр». Девочке нравилось ходить на ее пьесы. А если в спектакле нужен был ребенок для исполнения роли, то этим ребенком часто была Фанни. «Репетиции зачастую проходили прямо в нашей гостиной — без закрытых дверей», — говорила писательница.

Фанни Хау. Скриншот с сайта Stylus

Хау не считала свое детство ни сильно счастливым, ни особо несчастным. Она говорила, что «во всех семьях есть своя доля жестокости и соперничества». В случае Фанни речь шла о любви матери. За нее боролись две дочери. И старшая обычно побеждала. Фанни считала мать «гениальной и невероятно веселой», и страдала, когда видела ее пьяной. Но одновременно с этим восхищалась «ее полной раскрепощенностью», в это время, по мнению Фанни, она была «потрясающе забавной, остроумной и жестокой».

«Постыдный» Стэнфорд

Фанни нравилось жить в Кембридже. Там было много «больших садов и парков», в которых она гуляла, лазила по деревьям и «разглядывала жучков». «Я все время смеялась, не могла сосредоточиться на учебе, была счастлива лишь наедине с собой или на улице», — говорила писательница. Девочка была предоставлена самой себе, и тогда ей это нравилось. Училась она неважно, в отличие от старшей сестры, которая все время читала, «ее лицо никогда не отрывалось от книги». Фанни же читала только «про лошадей, собак и детективы».

Беатрис Поттер (английская детская писательница и художница, — прим. ред.) — ее крошечные картинки маленьких миров. Мне часто близка была красота малости — наблюдать, как маленькие не тираны выживают благодаря смекалке, превращая свои слабости в силу.

Фанни Хау. Скриншот с сайта Stylus

Фанни стала замечать, что в ее окружении очень много писателей. Тогда она поклялась себе: «никогда, никогда, никогда» не писать. Но в девять лет все-таки сочинила свое первое стихотворение: «всего несколько строк о природе, а потом комментарий о состоянии мира и, что удивительно, оно получилось». Отец похвалил. Следующее стихотворение она написала уже в четырнадцать лет, «посчитала его великолепным», показала близким, и их реакция ей не понравилась. Больше они никому ничего не показывала: «Это стало моей тайной, моим собственным миром — писать стихи и обдумывать их. Так продолжалось долгое время».

Несмотря на то что литература Фанни сначала не увлекала, она обратила внимание, что в послевоенном Кембридже люди на улице много говорили о поэзии. «Люди читали поэзию — много людей — и на улицах шли настоящие разговоры об [Эдварде Эстлине] Каммингсе (американский писатель и художник, — прим. ред.)», — сказала однажды Фанни Хау. Но ее больше всего вдохновляли битники: Аллен Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти и Джек Керуак.

В 1957 году Фанни Хау поступила в Стэнфордский университет (Калифорния) и сочла это «постыдным». Дело в том, что ее приняли потому, что один из сотрудников университета сделал одолжение ее отцу. Но постепенно она свыклась с этой мыслью, начала выходить в свет и даже полюбила Калифорнию. «Калифорния, конечно, была потрясающей. Этот взрыв света был одновременно и пугающим, и прекрасным», — говорила Фанни Хау.

Фанни Хау, примерно 1967 год. Скриншот с сайта Stylus

Она была в числе молодых писателей, которые посещали семинары именитых преподавателей, критиков, авторов и сценаристов. Вместе с писателем Кеном Кизи Фанни ходила на мастерские сценариста Малкольма Коули, который, по ее словам, выключал слуховой аппарат и дремал вместо того, чтобы вести семинар. «Но это было нормально — мы сами продолжали заниматься, передавали друг другу работы и обсуждали их. Не понимаю, почему так не делают всегда — просто дать ребятам возможность вести урок», — рассказывала Фанни в одном интервью.

В Стэнфорде она изучала русскую историю и литературу, в которой ее захватили «могущественные, грубоватые мужские образы». Читая русских и одновременно латиноамериканских авторов, молодая писательница начала замечать классовое разделение, на котором строились многие произведения изучаемых ею писателей. На самом деле Фанни узнала, что такое неравенство, еще в детстве, но до конца не понимала его. Ее мать была ирландкой, а к ирландцам в 1950-е относились не сказать что бы с большим уважением. Когда Мэри Мэннинг открывала дверь в своем доме, то часто слышала: «Госпожа Хау здесь?». Люди думали, что она горничная. Тогда же у Фанни появилось «чувство отвращения к своему происхождению».

Делла Филд

Фанни трижды бросала учебу в Стэнфорде. Как она сама говорила: «такова моя жизненная закономерность — невротический страх застрять где-то навсегда». Первые два раза она бросала учебу, потому что ее раздражали окружающие. Особенно те, кто отказывался ездить в Сан-Франциско и бороться с неравенством. Активизм передался ей по наследству от отца. Еще в детстве он брал маленькую дочь с собой на митинги. В Сан-Франциско Фанни не только занималась активизмом, но и ходила на творческие встречи, где читали книги, а также на джазовые концерты. В третий раз Фанни бросила учебу в 1961 году, потому что вышла замуж за Фредерика Делафилда.

Фанни Хау. Скриншот с сайта Stylus

Он был микробиологом из Беркли, любившим поэзию. Это и привлекло Фанни, которая была младше мужа. Писательница говорила, что он был похож на канадского актера театра Кристофера Пламмера, но только с «невротическими чертами». Из-за этих «невротических черт» Фанни начала курить. А еще он категорически не понимал ее переживаний из-за убийства Джона Кеннеди. Он считал ее эмоциональную реакцию подростковым бунтарством.

На два года Фанни Хау превратилась в типичную американскую домохозяйку. Фредерик каждое утро уходил к себе в лабораторию, а Фанни после домашних дел садилась за писательство. «Во мне было достаточно стыда, чтобы понять, что нужно зарабатывать самой», — сказала Хау позже. Она написала несколько коротких романов и отправила один из них литературному агенту. Он предложил ей поработать над жанром и в качестве примера прислал три романтические книги о влюбленных медсестрах, но без интимных подробностей. И попросил написать «что-то в таком же духе». Так, на свет появилась «Медсестра Западного побережья» (1963). Кстати, первые книги Фанни подписывала не своим именем, а псевдонимом, образованным от фамилии мужа Делафилд. На обложках стояло имя — ДеДелла Филд.

На этих книгах я многому научилась: как написать роман, что такое сюжетная линия, какая основная интрига. Все это шло методом проб и ошибок.

Фанни Хау. Скриншот с сайта Stylus

Фанни не готова была быть домохозяйкой постоянно, а Фредерик не готов был к жене-активистке и писательнице. Но он отказывался давать развод. В то время единственным способом развода для женщины была поездка в Неваду. Фанни уехала в городок Рино, где зарегистрировалась в мотеле. Ей нужно было прожить там ровно шесть недель, а потом явиться к судье и доказать, что она действительно провела эти шесть недель в Рино. «Это было по-настоящему садистское постановление. Каждый день приходилось отмечаться. Ты находилась под контролем закона», — вспоминала Фанни Хау.

Единственное, что ее тогда спасало, — это писательство. Все время Фанни писала стихи, которые вполне успешно публиковались. Но поэзия не приносила столько денег, сколько издание романов.

После развода с Фредериком Фанни уехала в Нью-Йорк, где у нее случился нервный срыв. «Для меня это было просто ужасающе. Это как лес: заходишь в него, и он поглощает тебя. Ты исчезаешь», — рассказывала Фанни о двух годах жизни в Нью-Йорке. Там она работала в издательстве Avon Books на низкооплачиваемой работе редактора, а вокруг все стремительно вертелось. Но денег все равно не хватало. Поэтому она устроилась работать гардеробщицей в баре. «Там я пряталась в груде сырых пальто и читала романы», — вспоминала Фанни. В это же время она написала еще один роман — «Медсестра во Вьетнаме» (1966), где сделала вьетконговца главным героем и героем в принципе. И это не заметил никто из редакторов. Тогда же Фанни Хау увлекалась зарубежной современной прозой: итальянцем Альберто Моравиа, аргентинцем Хулио Кортасаром, британкой Дорис Лессинг.

Фанни Хау и Билл Корбетт. Скриншот с сайта Stylus

По словам Фанни Хау, именно в Нью-Йорке у нее появилось чувство тревожности, с которым она раньше не сталкивалась. «Это было чувство незаметности, превращения в невидимку и слабачку, и отчетливая власть мужчин, которая победит, что бы ты ни делала», — сказала писательница в интервью. Из Нью-Йорка ее увез отец. Фанни снова оказалась в Кембридже.

«Урок истории в настоящем времени»

В 60 лет у отца Фанни случился сердечный приступ, когда он расчищал снег во дворе. В 1967 году он умер. Это произошло в разгар громких политических убийств. «Для меня его смерть стала частью того, что закончилось с гибелью Роберта Кеннеди», — отметила писательница. В это время Фанни Хау работала в небольшом журнале Fire Exit вместе с американскими писателями Биллом Корбеттом и Джонатаном Козолом. Последний попросил Фанни встретиться с «очень талантливым писателем», которого, по его мнению, стоило опубликовать. Но Джонатан предупредил Фанни: «Не влюбляйся!». Она сказала: «А почему я должна влюбиться?». И влюбилась.

Они встретились в доме ее родителей. После смерти мужа Мэри Мэннинг решила уехать из Кембриджа в Ирландию. Вместе с дочерью они собирали вещи, когда пришел Карл Сенна. Он был чернокожим мексикано-африканского происхождения. Фанни и Карл сразу же нашли общий язык — «интеллектуальные, живые, политические разговоры». На этом строились их отношения. «Просто быть рядом с таким умным человеком, который остро ощущал происходящее — это был урок истории в настоящем времени», — сказала о втором муже Фанни Хау.

Фанни Хау. Скриншот с сайта Stylus

Они поженились в 1968 году в «первой когорте межрасовых пар, которые смогли законно вступить в брак в Соединенных Штатах». В последующие четыре года у них родились трое детей. «Я могла бы и дальше продолжать — десять детей, как у Гарриет Бичер-Стоу, пишущей за кухонным столом, пока дети играют», — говорила писательница в интервью. Они поселились в доме семьи Карла в Бостоне на Джамайка-Плейн, где жили вместе с его матерью.

В нашем доме весь день на плите варился горшок с фасолью — для всех, кто приходил. Уверена, у каждого в жизни бывает такой период, когда все буквально кипит, словно кастрюля с фасолью.

Но не все было гладко. Несмотря на прогрессивный круг общения Фанни, многие ее друзья и знакомые просто не понимали, как она смогла выйти замуж за чернокожего. «Я провела семь лет нашего бурного брака в искаженных отношениях со множеством старых друзей и членов семьи, — написала Хау во вступлении к своему сборнику эссе «Свадебное платье» (2003). — Никто из них не был груб или откровенным расистом. Но СМИ и окружение вокруг Бостона были настолько пронизаны именно такими настроениями, что любой личный разговор о жизни в семье неизбежно обретал символическое значение». Еще более заметен стал расизм, когда дети Карла и Фанни пошли в школу. Там им предложили отдать одного из детей в школу для черных, потому что у ребенка были слишком кудрявые волосы.

Карл Сенна и Фанни Хау, 1968 год. Скриншот с сайта The Paris Review

Расизм был не единственной проблемой молодой семьи. Порой им просто не хватало денег. Несмотря на то что у Фанни были благородные аристократические предки, их род давно обеднел, поэтому рассчитывать на богатство дедушки не приходилось. Карлу и Фанни повезло, они смогли попасть на работу в университет Тафтса в Бостоне. Потом Карл работал в издательстве Beacon Press и писал для нескольких газет. Чтобы у Фанни было время на работу и писательство, вместе с другими женщинами района они организовали детский сад в подвале одного из домов, наняли бывшую учительницу, которая присматривала за детьми.

А потом идеальный брак Карла и Фанни распался. К тому же они потеряли дом. «Помню, как шла по Централ-стрит, рыдая навзрыд, потому что должна была пойти в социальную службу для оформления пособия, и понимала, что этих денег не хватит, чтобы жить. Это было решающее для меня время, из которого мне пришлось выбираться ползком», — вспоминала писательница. Выходом стали книги для подростков. Да, писательница экспериментальной прозы начала писать Young Adult. Ей подсказывали детали романов дети. Она придумывала сюжет и героев, а они — диалоги. Особенно ей помогала старшая дочь Дэнзи, которая сама начала писать еще в десять лет, а сейчас — автор шести художественных книг и документальной прозы, высоко оцененной критиками.

Во время брака с Карлом случилось еще одно важное событие — Фанни увлеклась католицизмом. Она ходила на воскресную мессу вместе со свекровью и видела, что «существует глубочайшая связь между учением церкви и политической теорией, которая меня волновала». Так, через идеи Симоны Вейль, которыми Фанни восхищалась, и походами в церковь она постепенно пришла к Богу. Хау приняла католичество в сорок лет. «Это очень глубоко — когда тебя поражает правда, скрывающаяся за всей идиотией Католической Церкви. Я была воспитана протестанткой или атеисткой и всегда ощущала себя как будто потерянной в этом мире — спрашивала себя: зачем здесь быть? Католицизм стал для меня удивительным открытием в те отчаянные моменты», — рассказывала писательница. Причем она отмечала, что к истинной вере можно прийти только через атеизм: «если ты не испытала атеизм во всей полноте, ты не сможешь понять шок от веры во что-либо».

Фанни Хау, 1972 год. Скриншот с сайта The Paris Review

Первая книга стихов Фанни Хау была опубликована в 1970 году. К 1990 году вышло еще девять сборников, а также восемь прозаических книг. Она была удостоена многочисленных наград, в том числе от Poetry Foundation и других организаций. В 2014 году Хау была финалисткой Национальной книжной премии за поэтический сборник «Второе детство». Большую часть жизни она провела в Бостоне и окрестностях, где много лет преподавала в колледжах, прежде чем в 1989 году переехала в Сан-Диего на постоянную должность профессора с бессрочным контрактом. В течение многих лет ее экспериментальные произведения публиковались только малыми издательствами, и она часто оставалась с ними, даже по мере роста своей славы. В 2000 году вышел ее последний роман «Неделимое» — свободная последовательность событий между Массачусетсом, Калифорнией и Ирландией. Эту книгу Хау называла самым близким к своей биографии произведением.

Последний роман Фанни Хау

«Книга «Неделимое» наконец рассказала всю мою историю так, как я ее понимала», — сказала Фанни Хау в одном из интервью. И хотя многие фрагменты романа действительно совпадают с биографией писательницы, нельзя сказать, что они ее повторяют. Скорее, отражают ее духовный путь, нежели физический.

Роман начинается с того, что главная героиня Хенни запирает своего мужа Маккула в чулане, а сама отправляется поговорить с Богом. Отношения Хенни и Маккула нельзя назвать даже сложными. Они запутанные и непонятные. Маккул — привлекательный ирландец, музыкант и душа компании. Но в семейном кругу он — тиран, абьюзер, пьяница, лжец и изменник. Хенни очень хотела детей, Маккул тоже, но у него «слабые сперматозоиды или что-то в этом роде». Поэтому пара нашла другое решение — они брали опекунство над брошенными или осиротевшими детьми.

Всего через наш дом прошло двенадцать детей. Девять из них были временными. Двое возвращались дважды, затем снова уходили. Трое были братьями и сестрами. Двоих насиловали, четверых избивали. У троих дома хранились боеприпасы и наркотики. Один был подброшен на ступеньки церкви. Двое достались отчимам, которым они были не нужны. У одного был аутизм. Трое детей появились у нас совсем малышами и остались на всю жизнь.

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Государство платило Хенни и Маккулу за опекунство, но денег не хватало. Поэтому они сдавали комнаты в своем доме, из-за чего у них всегда царил дурдом и шум, и все это было похоже на проходной двор. Из этого сумасшедшего дома Хенни сбегала к своим не менее странным друзьям. С Либби они дружили еще со школы. Либби была из богатой семьи, а мать Хенни работала в ее доме горничной. Девочки дружили, но Либби явно тяготила эта дружба на людях. Когда же они выросли, то Либби превратилась в неуправляемую личность, которая могла улететь в Индию, купить разрушенный дом на границе с Мексикой, увлечься тантрическим сексом, йогой и наркотиками. И все это одновременно.

В какой-то момент Либби завела роман с Маккулом. Это произошло с «одобрения» Хенни. По крайней мере, так оправдывали этот адюльтер обе женщины. А еще Либби встречалась с Льюисом. Это третий персонаж их странной компании. Льюис был темнокожим, активистом и журналистом. Позже его подстрелят в Африке, и он останется инвалидом. В политических кругах Льюис действительно имел влияние. Он путешествовал по миру и писал репортажи о нарушении прав человека. И хотя он занимался сексом с Либби, но любил все-таки Хенни, которая его тоже любила. Но по странному стечению обстоятельств между ними была только дружба. Хенни считала, что Льюису некомфортно выстраивать длительные отношения с белой женщиной.

Единственный, кто не причинял очевидной боли Хенни, был Том. С ним главная героиня познакомилась в тюрьме. Он навещал Джемму, мать Хулио — слепого мальчика, которого Хенни позже возьмет к себе. А Хенни навещала там Мими, мать Льюиса, которая села в тюрьму вместо младшего сына.

Мими любила меня, но не хотела видеть меня с Льюисом, которого она любила больше. Я любила Мими, Либби, Льюиса и троих моих приемных детей. Либби не любила Льюиса, но переспала с ним. Я любила и не любила Льюиса. Она любила Маккула, но его тело принадлежало мне. Он любил ее, но чувствовал себя виноватым, потому что никогда не любил меня и не подарил мне детей. Я любила его трижды, но никому из нас этого не было достаточно. Льюис мог бы полюбить Либби, если бы осмелился, но не сделал этого. Он вроде как любил меня, но боялся, что его увидят со мной.

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На фоне этого четырехугольника Хенни размышляет о материнстве, дружбе, расе, классовом неравенстве и поисках духовного пути. Она обращается к Богу, Кришне, Иоанну Крестителю, Ницше, Марксу и даже Бэмби в поисках ответов. Но не находит их. Она все время сомневается. Ведь и сама Хау говорила: «Конец сомнений — это смерть». Ее героиня решительно настроена идти по пути более высокого духовного развития, поэтому она постоянно задает вопросы и ищет ответы.

История Хенни петляет по ее прошлому, больше похожему на короткие заметки, чем на полноценные эпизоды. Повествование в романе нелинейное. Оно скачет, как будто горный ручеек струится сквозь камни и пытается найти путь, отскакивая то от одного камня, то от другого. Но при этом, читая книгу, не возникает ощущения потерянности или непонимания происходящего. Временные лоскутки органично укладываются в общую картину. Хенни запирает мужа в чулане в первом предложении романа. Зачем она это сделала — становится известно в последней главе. А в последнем предложении Фанни Хау дает смысловое наполнение финала в реплике слепого мальчика Хулио:

Но ты кое-что забыла, Ма. Что он сделал, чтобы доказать, что достоин?

Издательство: No Kidding Press

Перевод с английского: Екатерина Захаркив

Количество страниц: 288

Год: 2025

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».