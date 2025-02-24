Фаяз Хузин: «Альфреда Халикова должны знать не только ученые и специалисты, но и народ»

В Академии наук РТ прошла презентация книги об археологе Альфреде Халикове

Фото: Мария Зверева

Фонд сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен» выпускает серию книг «Знаменитые личности», куда входят произведения о жизни известных людей, связанных с Татарстаном. В этой серии выходили биографии Тукая, Джалиля, Гафури, также Лобачевского, Бутлерова, Фукса и многих других. На прошлой неделе в Академии наук РТ прошла презентация новой книги этой серии — бибиографии знаменитого татарстанского археолога Альфреда Халикова.

«Халиков тоже заслуживает такой чести»

Автор и составитель книги Фаяз Хузин, он археолог, доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук РТ и ученик Альфреда Халикова. Идея написать про Халикова появилась у Хузина после прочтения биографии археолога Миркасыма Усманова, которая вышла в серии «Знаменитые личности» от фонда «Жиен». «Халиков тоже заслуживает такой чести», — сказал на презентации Фаяз Шарипович.

Своей идеей Хузин ни с кем не поделился, но материал уже начал собирать. Как сказали «Реальному времени» в Академии наук РТ, Хузин обратился за помощью в сборе материала летом 2024 года, а уже 1 декабря фонд «Жиен» получил книгу из типографии.

«Халиков — один из основоположников казанской археологической школы», — сказал Фаяз Хузин. Но добавил, что, конечно, изначально казанская археологическая школа началась с Филиппа Калинина, который был учителем Халикова. В то время у Калинина было два ученика, подающих большие надежды, — Альфред Халиков и Владимир Генинг. Но последний вскоре уехал и стал основателем свердловской школы археологов. А Халиков занялся тем же, но у себя на родине.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Альфреда Халикова должны знать не только ученые и специалисты, но и народ. Поэтому я взялся за написание этой книги», — сказал Хузин. По структуре книга о Халикове совпадает со структурой книги о Миркасыме Усманове. Сначала Хузин описал историю жизни Альфреда Хасановича. В этой части биографические факты смешиваются с личными воспоминаниями Хузина о Халикове. А затем идет история творческой жизни знаменитого археолога: его достижения, открытия и работа «в полях».

Вторая половина книги — это сборник работ других людей о Халикове. Из них часть о Халикове как археологе, а другая часть — о Халикове как о человеке. Здесь есть воспоминания коллег, учеников и детей. Последние поделились детским воспоминаниями и показали Халикова с непривычной для большинства стороны — как отца.

Книга двуязычная — она написана на татарском и русском языке. Но информация не дублируется. Примерно две трети этого сборника — на татарском, треть — на русском языке. Изначально рассматривали идею билингвальной книги. Но в итоге от нее отказались. Татарский язык взяли как основной, а вот статьи других авторов включили в том виде, как они изначально были опубликованы: частично на татарском, большая часть — на русском.

От кружка до первой премии

Альфред Халиков — имя, которое невозможно обойти стороной, говоря об археологии Поволжья. Его научный путь — это история увлеченности, кропотливого труда и смелых гипотез, изменивших наши представления о прошлом региона. От студенческого кружка до докторской диссертации, от полевых экспедиций до монографий — его жизнь была посвящена поиску ответов на вопросы, скрытые в толще земли.

Фаяз Хузин, археолог, доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук РТ и ученик Альфреда Халикова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Альфред Хасанович Халиков родился 30 мая 1929 года в семье учителей в татарстанской деревне Курманаево. После окончания казанской средней школы №2 в 1947 году, он поступил на исторический факультет Казанского государственного университета. Именно здесь, в стенах университета, определилась его дальнейшая судьба. В 1946 году известный историк и археолог Николай Калинин организовал студенческий археологический кружок. Это событие стало отправной точкой для многих будущих ученых, в том числе и для Халикова.

Уже в 1951 году, будучи студентом, Альфред Хасанович был принят на работу в Институт языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР. Его первая студенческая работа в том же году была отмечена премией Министерства высшего образования СССР. Она продемонстрировала высокий исследовательский потенциал молодого ученого. Кружковцы стали опорой в составлении археологической карты Татарии, задуманной Калининым. Они возглавили разведочные отряды экспедиции.

Интерес к древнейшему прошлому Волжско-Камского края, особенно к бронзовому веку, определился для Альфреда Халикова еще в студенческие годы. Эпоха раннего металла в те годы представляла собой terra incognita, полную неразгаданных тайн и обещающую богатые открытия. В 1951—1952 годах Халиков участвовал в масштабных раскопках поселений эпохи поздней бронзы под Казанью. По сути, эти раскопки определили исследовательский выбор Халикова. Николай Калинин осознавал важность изучения древнейшего прошлого края, поэтому доверил своему способному ученику самостоятельное ведение раскопок поселений эпохи поздней бронзы под Казанью. В дальнейшем Калинин препоручил ему всю исследовательскую программу, связанную с первобытной археологией.

Дочери Альфреда Халикова: Диляра и Елена Халиковы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первая половина 1950-х годов стала для Халикова временем упорной работы с археологическими материалами, полученными Куйбышевской экспедицией, и музейными собраниями. Итогом этих лет стали защита кандидатской диссертации «История населения Казанского Поволжья в эпоху бронзы» (1955) и выход двух монографических публикаций (Калинин Н. Ф., Халиков А. Х., 1954). «Обратите внимание, Альфред Хасанович закончил университет в 1952 году. А через три года, в 1955 году, он защитил кандидатскую диссертацию. К слову, я писал диссертацию 13 лет», — отметил автор книги Фаяз Хузин. В этих работах Халиков обосновал выделение приказанской культуры. Публикации Калинина и Халикова перевели дискуссию о характере так называемых приволжских стоянок в русло научного обсуждения.

Однако выделение приказанской культуры было воспринято неоднозначно. Халикову пришлось отстаивать право на существование этой культуры в долгих научных «битвах». «Пожалуй, никакая другая из выделенных им культур не вызывала столько споров, как приказанская», — отметили исследователи. Ему ставили в упрек отсутствие четких элементов, характеризующих эту культуру, и неясность ее специфического вещевого комплекса.

Археолог, открывший древнее Поволжье

В 1956–1958 годах Халиков обратился к проблемам каменного века Среднего Поволжья. До этого времени обсуждение этой эпохи строилось на обзоре случайных находок. Этот обширный регион Восточной Европы оставался белым пятном между Верхним Поволжьем и Прикамьем. В 1949 году Калинин и Халиков открыли первое в крае палеолитическое местонахождение у села Деуково, а в 1953 году — первые поселения со слоями неолита и волосовской культуры у поселка Обсерватория рядом с Казанью. Вскоре они обнаружили и первую мезолитическую стоянку. Так состоялось открытие каменного века и энеолита Среднего Поволжья.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х годов стали временем резкого рывка в изучении каменного века и эпохи раннего металла Волго-Камья. Значительно расширилась география полевых исследований экспедиций под руководством Халикова. Во время этих работ начал вырисовываться замысел создания монографического труда о древней истории Среднего Поволжья, в котором ключевую роль играло изучение бронзового века.

Результаты работ Марийской экспедиции были впечатляющими. Важнейшим из них стало изучение непрерывного ряда археологических памятников, начиная от эпохи позднего палеолита до конца бронзового века. Халиков предложил схему развития истории древнейшего населения Волжско-Камского края. По сути, она стала ядром его будущей концепции древней истории Среднего Поволжья. Логическим завершением этой схемы стал раннеананьинский период. Именно в эту эпоху сформировались, по мнению Халикова, этнические основы современных финно-угорских народов Волго-Камья.

Ананьинская проблематика с конца 1950-х годов стала для Халикова столь же близкой, как и позднебронзовая. Исследованные им могильники и городища существенно пополнили базу источников средневолжского ананьина. В 1962 году Халиков приступил к раскопкам одного из крупнейших некрополей раннего железного века в Европе — Старшего Ахмыловского. Главный итог этих работ — выделение особой этнокультурной группы населения со своеобразными чертами материальной культуры. Халиков увидел этнокультурное взаимодействие ананьинского мира и раннегородецких племен Поволжья и Окского бассейна.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В это же десятилетие наряду с ананьинскими Халиков проявил интерес и к раннесредневековым древностям. Вместе с Калининым он ввел в научный оборот материалы Именьковского городища. Раскопки Писеральского и Мари-Луговского могильников, городищ середины I тыс. н. э. и древнемарийских кладбищ Х—XI вв. дали Халикову возможность активно включится в средневековую финно-угорскую проблематику.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».