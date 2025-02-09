Лунный попрыгунчик, мозговой микропластик и идеально сваренные яйца

Интересные новости науки за неделю с 3 по 9 февраля

Фото: Людмила Губаева

Противовирусные препараты усиливаются от зеленого света

Ученые из международной научной группы (в том числе, из Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН , МГУ, Института системной биологии и медицины РАН) синтезировали ряд новых препаратов, которые повреждают оболочку множества патологических для человека вирусов. Таким образом вирус теряет способность проникать в клетку и вызывать болезнь.

Среди мишеней этих препаратов — например, энцефалит и корнавирус. Широкий спектр поражения в случае вирусов очень важен, поскольку если препарат «универсален», то он одинаково эффективен и против оригинального вируса, и против многочисленных его мутаций. А вот строго направленные лекарства прекращают действовать на вирус, если в результате мутации изменилась та часть, на которую воздействовал препарат. Так что ученые давно пытаются создать противовирусный препарат максимально широкого действия.

Эффективность 35 новых соединений, синтезированных учеными из России, Чехии и Германии, оказалась не ниже, чем у тех, которые уже применяются в клинической практике. Они разрушают мембраны многих вирусов, вызывающих у людей заболевания. Но если воздействовать на некоторые из этих препаратов зеленым светом — их эффективность взлетает, повышаясь более чем в 60 раз. Все потому что под воздействием света это соединение генерирует активные формы кислорода, которые разрушают вирусную мембрану: это сработало в случае энцефалита, коронавируса, герпеса, обезьяньей оспы… А значит, эти вещества теоретически можно использовать в разработке лекарств для терапии широкого круга вирусных заболеваний.

Если воздействовать на некоторые из этих препаратов зеленым светом — их эффективность взлетает, повышаясь более чем в 60 раз. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

А еще можно попытаться сделать на их основе вакцины: ведь после того как на вирус клещевого энцефалита в течение часа воздействовали новыми препаратами, при этом 10 минут освещали зеленым светом, на мышей вирус больше не действовал. А значит, перед нами по факту инактивированная вакцина.

«Кузнечик» из Китая скоро запрыгает по южному полюсу Луны

Китайская лунная программа семимильными шагами двигается вперед. С 2013 года на Луну отправились уже несколько китайских миссий: «Чанъэ-3» и «Чанъэ-5» изучали видимую сторону — того самого «Лунного зайца». А «Чанъэ-4» и «Чанъэ-5» стали первыми творениями человека, которые обследовали обратную сторону Луны.

На 2026 год китайцы запланировали кое-что покруче: «Чанъэ-7» изучит южный полюс нашего естественного спутника. Спутниковые снимки намекают на то, что там есть вечная мерзлота — то есть на Луне может быть лед. А значит, если китайская миссия сумеет там прилуниться, это, во-первых, подтвердит, что инженеры из Поднебесной умеют прилуняться, где угодно. А во-вторых — Китай первым изучит, можно ли получить воду непосредственно на Луне, из вечной мерзлоты. Это, теоретически, сняло бы ряд проблем при проектировании лунной базы человечества.

Посадочный аппарат китайцев будет не на колесах (как большинство луноходов), а на прыгающей платформе — передвигаться он будет прыжками. «Поскакунчик» способен будет двигаться по поверхностям, которые неудобны для колесного проезда — по крутым подъемам, например. Ведь на южном лунном полюсе пересеченный ландшафт, негостеприимный для колесной и гусеничной техники. Там, где перевернется любой другой луноход, китайский «кузнечик» спокойно пропрыгает дальше.

Справедливости ради, «лунопрыг» раньше сконструировали японцы. И им первым удалось доставить его на поверхность Луны. Но вверх ногами. А значит, запрыгать ему так и не удалось. Китайский аппарат будет перепрыгивать из освещенной зоны в вечную приполярную тень, где в грунте предполагают наличие замерзшей воды. Техника, которой он оснащен, позволит ему анализировать грунт.

Если китайская миссия сумеет там прилуниться, Китай первым изучит, можно ли получить воду непосредственно на Луне, из вечной мерзлоты. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Лунопрыг китайцев сейчас находится на финальной фазе сборки и испытаний. И если в 2026 году они действительно осуществят все запланированное — это будет серьезный научный (и политический) прорыв.

Микропластик головного мозга

Как известно, окружающая среда сегодня, в XXI веке, буквально нашпигована микропластиком: нано— и микрочастицы пластиковых материалов попадает в воздух, в воду, в продукты — и, конечно, в организм человека. Размер таких частиц варьируется от нанометра (это одна миллиардная метра) до 500 мкм (микрометр — одна миллионная часть метра). Ученые давно пытаются понять, как микропластик накапливается в организме человека. Обычно его искали с помощью микроскопической спектроскопии — и находили в легких, кишечнике, плаценте. Однако это были частицы довольно крупного размера — больше 5 мкм. Мелкий микропластик оставался невидимым.

Ученые из фармацевтического колледжа Университета Нью-Мексико (США) попробовали более чувствительные методы — пиролизную хромато-масс-спектрометрию, а еще — инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье. Микро— и наночастицы искали в тканях печени, почек и мозга нескольких людей, которым проводили вскрытие в 2016 и в 2024 годах.

Оказалось, что в образцах мозга из лобной коры гораздо больше микропластика, чем в тканях печени и почек. Но главное — за восемь лет микропластика в тканях людей стало гораздо больше. Чемпион по количеству внутри нас — полиэтилен, в соседях у него — полипропилен, ПВХ и бутадиен-стирольный каучук. На этом ученые не остановились. Результаты за 2016 и 2024 годы сравнили с образцами тканей головного мозга периода 1997—2013 годов. Итог не удивил: в более поздних образцах пластика существенно больше.

Оказалось, что в образцах мозга из лобной коры гораздо больше микропластика, чем в тканях печени и почек. скриншот из видео «Невероятная наука 2. 5 Серия. "Неизвестный мозг". Документальное Кино» с канала «Star Media»

Однако доподлинных выводов о влиянии микропластика на человеческий организм сделано пока не было — ученые всего мира бьются над этой задачей. Но проблема заключается в том, что невозможно набрать статистически достоверную «контрольную» группу испытуемых — людей, в тканях которых микропластика нет. А значит, не с чем сравнивать и делать выводы.

Так что пока нам просто нужно привыкнуть к мысли о том, что пока мы живем, дышим и едим, наш мозг усиленно накапливает внутри себя крошечную пластиковую пыль.

Землян можно засечь с расстояния в 12 тысяч световых лет

Ученые уже давно задаются вопросом: если в космосе нам встретятся следы другой цивилизации, сможем ли мы их вообще заметить? А она сможет распознать наши следы и сигналы? Команда американских астрономов подсчитала, с какого расстояния инопланетная цивилизация, развитая примерно до нашего же уровня, сможет заметить, что на Земле есть разумная жизнь.

Начали с радиосигналов. И страшно удивились. Потому что вышки сотовой связи, телевидение и бытовое радиовещание в этом плане оказались куда более заметными для инопланетян, чем даже передатчики «Вояджеров» (которые, на секунду, в данный момент покидают Солнечную Систему). Сигналы этих космических странников заметны с расстояния менее 1 светового года. А наши системы мобильной связи и «Поле чудес» по телевизору — так себе партизаны: по ним нас можно засечь за 4 световых года.

Есть еще сигналы, которые мы нарочно отправляем во Вселенную: их можно увидеть на расстоянии 65 световых лет. А самым мощным радиопередатчиком в нашей истории был телескоп «Аресибо». Еще бы! Ведь с него отправляли радиосигналы другим цивилизациям, когда Лю Цысинь еще не написал «Задачу трех тел», и люди еще не понимали, что лучше сидеть тихо и ничем себя не выдавать. Ученые рассчитали, что эти сигналы различимы и за 12 тысяч световых лет от Земли. На секунду, наша галактика простирается на сотню тысяч световых лет, так что из других галактик нас не заметить. Но если в далеком будущем наших потомков прилетят порабощать злые инопланетяне — с большой вероятностью спасибо «Аресибо».

Если в далеком будущем наших потомков прилетят порабощать злые инопланетяне — с большой вероятностью спасибо «Аресибо». Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Но кроме радиосигналов, есть и другие способы заметить разумную жизнь. Все-таки мы не во вселенной «Аватара», и мать-природу предметом почитания не сделали. А зря. Например, выбросы диоксида азота в атмосферу в рекордные годы (например, в 1980) видно за 6 световых лет. В наших городских огнях светятся пары натрия, но они совершенно опасны — их в спектрограмме можно засечь за 0,036 светового года, с дальних границ Солнечной системы, из облака Оорта. К этому времени, разумеется, даже самый глухой инопланетянин уже успеет выучить все песни Леди Гаги в радиочартах землян.

А как с теплом? Инфракрасный телескоп типа «Джеймса Уэбба» сможет понять, что места, в которых на пару-тройку градусов теплее, чем в окрестностях, — это крупные мегаполисы? Сможет. Но для этого телескопу нужно прилететь к Плутону и оттуда любоваться тепловыми оазисами на Земле. А там уже его обнаружим даже мы.

Итальянские физики научили всех правильно варить яйца

Забавная научная новость этой недели, облетевшая все мировые таблоиды, выглядит как уверенный кандидат на Шнобелевскую премию нынешнего года. Целая группа физиков из Италии посвятила серьезное исследование вопросу оптимальной варки яиц. Теперь мир точно знает, как сделать белок твердым, а желток сохранить кремовым. Кроме того, оптимальный способ, предложенный учеными, по их словам, позволяет сохранить максимум полезных веществ в куриных яйцах.

Главная проблема, с которой вы (сами того не зная) до сих пор сталкивались, в том, что белок и желток застывают при разных температурах. Желтку для этого достаточно 65 градусов по Цельсию, а белок требуется нагреть до 85. Но мы-то любим наоборот — чтобы белок уже сварился, а желток оставался кремовым, «соусным»! До сих пор люди справлялись как умели: придумали, как варить яйца всмятку, изобрели пашот и глазунью. Национальный научно-исследовательский совет Италии предложил еще один метод. Причем даже скорлупу повреждать не нужно.

Физики сначала смоделировали процесс изменения температуры внутри яйца и изменение состояния желтка и белка с помощью кинетических уравнений. Уравнения показали: надо циклически изменять температуру от 30 до 100 градусов каждые две минуты. Изменение температуры при этом должно происходить скачкообразно. Суммарное время готовки — 32 минуты. И тогда белок застынет, а желток сохранит кремовость. Физики провели эксперименты — и предсказанная уравнениями модель подтвердилась! Более того, итальянцы клянутся, что яйца, которые полчаса перекладывали то в прохладную воду, то в кипяток, еще и вкуснее, и полезнее. Хочется верить, что это с их стороны не результат аутотренинга.

Итальянцы клянутся, что яйца, которые полчаса перекладывали то в прохладную воду, то в кипяток, еще и вкуснее, и полезнее. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Результаты оценивали уймой дорогих и сложных физических методов: в ход пошла и ИК-спектроскопия, и ядерный магнитный резонанс, и масс-спектрометрия. Ощущение такое, что нужно было срочно осваивать остатки грантов, скопившиеся в огромных количествах, и итальянские физики не подвели!

