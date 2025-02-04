Хуже мата только канцеляризмы, слова-паразиты и «рожалка» из уст депутата

В Москве обсудили меры по борьбе с ненормативной лексикой

Фото: Реальное время

О красоте русского языка нам говорят со школы. Но если прислушаться к речи людей на улице, в транспорте или даже послушать публичные выступления политиков, то от той красоты почти ничего нет. В общении людей друг с другом все больше становится ненормативной лексики. Нужно ли с ней бороться и как? Об этом поговорили эксперты на пресс-конференции в Москве.

«Рожалка» — яркий пример ненормативной лексики

Понятие «ненормативная лексика» значительно шире, чем просто нецензурные выражения или брань. Оно включает в себя различные формы отклонения от литературной нормы, в том числе жаргон, сленг, канцеляризмы, слова-паразиты, диалектизмы и прочее. В отличие от обсценной лексики, последние не запрещены к употреблению в общественных местах и не считаются нарушением правовых норм. Однако их использование все же выходит за рамки общепринятой речевой культуры.

Жаргон и сленг — важная часть общения в разных социальных группах. Они формируются в профессиональных сообществах, среди людей определенного возраста, которые объединены хобби или общей деятельностью. Многие слова и выражения, которые возникли в узком кругу, со временем становятся общеупотребительными. Так, понятия «хакнуть», «лузер», «туса» или «завис» уже давно вышли за пределы сленговых сообществ и укоренились в повседневной речи.

— Употребление так называемой сниженной лексики в публичном пространстве представителями власти и официальными лицами зачастую выглядит более ужасающим и неуместным, чем мат, который мы можем слышать в непубличных местах. Например, когда депутат на всю страну, обращаясь к гражданкам Российской Федерации, употребляет слово «рожалка». Это как раз яркий пример употребления ненормативной лексики. Хотя мы прекрасно понимаем, что формально он ничего не нарушил, — сказал заместитель председателя Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Канцеляризмы и слова-паразиты — большая угроза нашему языку»

Иное дело — обсценная лексика, или, как ее еще называют, матерная речь. В русском языке основу такого словаря составляют всего несколько корней, но на их базе строится обширный пласт грубых, вульгарных выражений. Их использование не только противоречит нормам общественного поведения, но и подпадает под правовые ограничения, установленные законодательством РФ. Запрет на употребление обсценной лексики действует в СМИ, публичных выступлениях и других официальных контекстах. В этом плане государство уже регулирует публичное пространство и защищает его от употребления нецензурной брани. Поэтому Деревянко видит здесь основную проблему вовсе не в употреблении мата:

— Канцеляризмы и слова-паразиты — бо́льшая угроза нашему языку и нашему обществу, чем матерная лексика в неуместных ситуациях. Последнее — это вопрос культуры.

Кроме этого, в языке довольно основательно укоренились эвфемизмы, производные от матерных слов. Самое распространенное среди них — «блин». По словам Деревянко, такие выражения нужно считать неуместными. Вообще, уместность и неуместность матерных выражений или любой бранной лексики — вопрос острый и вызывает дискуссии. В частности, нельзя не упомянуть русских классиков Александра Пушкина или Сергея Есенина, в чьих произведениях можно найти мат.

— У ненормативной лексики появляется эмоционально-оценочный компонент. Поэтому важен критерий уместности. Там, где можно позволить, в том числе в художественных текстах, усилить эмоционально-оценочную составляющую, это считается уместным. К тому же художественный текст — это не обычный текст. Он отличается от бытовых, деловых текстов и текстов в средствах массовой информации. Поэтому художественная ткань может способствовать тому, чтобы такие слова появились. К примеру, если автор хочет через речь дать характеристику персонажа и показать его общий уровень культуры, свойства личности и т. д. Но это исключение, — сказал заместитель декана филологического факультета Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Андрей Щербаков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К тому же в современной художественной литературе законодательство четко устанавливает ограничения на тексты с нецензурной бранью. У таких книг стоит маркировка 18+ и дисклеймер, что в книге есть ненормативная лексика.

«Бороться за» или «бороться против»?

Обсценные выражения традиционно воспринимаются как нарушение моральных, этических и религиозных норм. Церковь рассматривает сквернословие как духовное разложение, приравнивая его к греху распущенности и утраты самоконтроля. В обществе такие слова вызывают негативную реакцию, ассоциируясь с агрессией, невоспитанностью и пренебрежением к общепринятым правилам общения.

Но если нецензурная лексика противоречит стольким нормам, почему же она продолжает существовать, а попытки ее искоренить остаются безуспешными? Ответ кроется в самой природе языка и его изменчивости. Исторически матерные слова имели сакральное значение. В дохристианскую эпоху они могли использоваться в ритуальных контекстах и не были обыденной речью. Позже, с утверждением христианской морали, все, что связано с физиологией и сексуальностью, оказалось под строгим запретом, а слова, обозначавшие эти явления, приобрели негативную окраску.

— Ненормативная и матерная лексика была табуированной по религиозным, мистическим и политическим соображениям. Это была запретная часть языка не только из-за правил хорошего тона, а также еще из-за веры в силу слова, из-за возможности воздействия на людей. Но сегодняшние тенденции показывают, что мат из табуированной лексики проникает в общественное пространство, — сказал Константин Деревянко.

О силе слова сказал и Щербаков, в частности, он отметил значение слова «бороться» в отношении ненормативной лексики. «Бороться можно против чего-то, бороться можно с кем-то или с чем-то и бороться можно за что-то. Против социального неравенства или за свободу и независимость. Но когда мы говорим о языке и о речи, то слова «борьба» и «бороться» если и применимы, то только в одной модели — «бороться за». Бороться за грамотность, бороться за богатство и разнообразие, бороться за выразительность нашей речи. Бороться в позитивном ключе», — объяснил Андрей Щербаков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Нормализации ненормативной лекции, по словам Деревянко, способствуют социальные сети и интернет в целом. Поэтому он предлагает задуматься, как можно регулировать социальные сети и блогеров, многие из которых сегодня по уровню охвата могут сравниться с традиционными медиа. Хотя в 2020 году Госдума РФ уже приняла закон, который обязывает социальные сети не допускать публикации материалов с нецензурной бранью. Но, видимо, этот закон работает неэффективно.

Деревянко также отметил, что сейчас стираются гендерные границы в использовании мата и бранных слов. «Если раньше в основном мужчины употребляли в речи ненормативную лексику, то сейчас ее активно используют женщины. Может быть, это связано с тем, что таким образом нивелируется гендерное неравенство», — добавил Деревянко.

«Ненормативная лексика — это показатель того, что уровень агрессивности в нашем обществе довольно высокий»

Сегодня многие психологи считают обсценную лексику не просто грубой формой выражения эмоций, а своеобразным инструментом для снятия стресса. В критические моменты нецензурные слова могут выступать в роли эмоционального «разрядника», помогая человеку выразить шок, гнев, боль или радость. Исследования показывают, что бранная речь активирует другие области мозга, чем обычные слова, что делает ее особенно эффективной в стрессовых ситуациях.

— Ненормативная, бранная, вульгарная лексика — это показатель того, что уровень агрессивности в нашем обществе довольно высокий. Употребление многих ненормативных слов — это стремление обидеть человека, оскорбить его или унизить. Поэтому язык и общественно-речевая практика подсказывают нам, что в нашем обществе что-то не совсем хорошо складывается, раз возрастает уровень агрессии и конкретно речевой агрессии, — сказал Андрей Щербаков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако в современном обществе проблема кроется не столько в самом существовании ненормативной лексики, сколько в ее бездумном распространении. Если для взрослого человека употребление нецензурных слов остается скорее исключением, осознанным и ситуативным, то у подростков все иначе. В молодежной среде мат часто используется без привязки к контексту, становясь обыденной частью речи. Для многих это попытка выглядеть старше, смелее, увереннее, однако такой стиль общения может привести к снижению речевой культуры и способности точно выражать мысли без использования грубых выражений.

Мода на грамотность

Попытки борьбы с обсценной лексикой с помощью запретов оказываются малоэффективными. Деревянко отметил, что нет смысла бороться с ненормативной лексикой. Долговременный эффект может дать лишь воспитание речевой культуры, развитие богатого словарного запаса и понимание того, что выразить эмоции можно разными способами. «Ключевой вектор в борьбе с ненормативной лексикой — формирование и развитие культуры речи в обществе и среди подрастающего поколения. И в целом нужно развивать в обществе моду на грамотность», — сказал Константин Деревянко. Главное — осознание, что язык не просто средство коммуникации, но и показатель уровня культуры человека.

Деревянко предлагает выстроить рамки, где ненормативная лексика допустима, уместна и куда государство не может вторгаться. «В личное языковое пространство государство не способно входить. Эти попытки будут вызывать раздражение или насмешки», — сказал Деревянко. Но он считает, что можно и нужно регулировать официальное информационное поле.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

А также Деревянко предлагает проводить «системные действия по повышению речевой культуры и грамотности среди населения и подрастающего поколения». К таким действиям он относит развитие речевого аппарата детей и школьников, новые подходы к изучению языка и литературы в школе. Сюда же Деревянко добавил действия, которые помогут привить любовь к чтению, а также наполнить образовательное пространство актуальным языковым материалом. Андрей Щербаков добавил к этому списку популяризацию художественной литературы без ненормативной лексики и демонстрацию собственного опыта культурной речи.

— Сформировав моду на хорошую грамотную речь, мы сможем достаточно эффективно противодействовать проникновению ненормативной лексики, — подытожил Константин Деревянко. При этом все спикеры отметили, что, когда-то нечто тяжелое падает на ногу, без мата сложно обойтись.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».