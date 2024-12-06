«Как наши дети захотят иметь большие семьи, если они ютятся в маленьком жилье?»

На какие проблемы пожаловались многодетные татарстанцы заместителю председателя Госдумы и министрам Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

«Сейчас мы живем на 27 «квадратах». Я родила пятерых сыновей, одну дочь. Где поддержка?» — эмоционально говорила на стратегической сессии «Семейный код Татарстана: диалог о важном» Лилия Кадышева из Лаишевского района республики. Как сообщила глава Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова, за пять лет число зарегистрированных браков выросло на 6,9% в расчете на тысячу человек населения и сейчас республика является лидером по этому показателю. О чем еще говорили депутаты Госдумы и главы ведомств Татарстана — в материале «Реального времени».



Число зарегистрированных браков в республике выросло на 6,9%

Стратегическая сессия «Семейный код Татарстана: диалог о важном» прошла сегодня в полилингвальном комплексе «Адымнар-Казань». Речи спикеров периодически прерывал школьный звонок. Поговорить с властями страны и республики пришли многодетные, молодые и студенческие семьи.



— За пять лет у нас число зарегистрированных браков в республике выросло на 6,9% в расчете на тысячу человек населения. Мы на сегодняшний день абсолютные лидеры по количеству зарегистрированных браков. В 2022 году [их число было равно] 27 430, в 2023 году — 25 215. Доля разводов на тысячу человек населения за пять лет составила 3,6%, это один из низких показателей в ПФО, — сообщила глава Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Эльвира Ахметова.

— Мы на сегодняшний день абсолютно лидеры по количеству зарегистрированных браков, — сообщила Эльвира Ахметова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

17 тыс. детей в Татарстане, то есть каждый восьмой ребенок, воспитываются в многодетных семьях. Их число на сегодняшний день превышает 55 тыс., тогда как в 2013 году их насчитывалось порядка 24 тыс., добавила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.



Самый острый вопрос для многодетных — жилищный

В ходе встречи участникам предложили ответить на вопрос о том, какие, по их мнению, острые проблемы возникают у молодых семей. Чаще всего татарстанцы выбирали вариант «Баланс между работой и личной жизнью». Впрочем, больше всего споров на сессии вызвала проблема, которой в списке не было. «Я бы добавил сюда еще и жилье. Почему это не острый вопрос?» — заметил председатель общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов.

Пользуясь случаем, он выдвинул два предложения, которые могли бы помочь молодым супругам. Во-первых, разрешить приобретать вторичное жилье по семейной льготной ипотеке. Остальные участники к этой идее отнеслись с одобрением. «Первичное жилье стало недоступно даже для семей с накопленным жизненным опытом, финансовым багажом. Про молодые семьи и говорить нечего», — подчеркнул он. Во-вторых, по мнению Артема Кузнецова, нужно возобновить систему жилищных кооперативов.

Артем Кузнецов предложил разрешить приобретение вторичного жилья по семейной льготной ипотеке. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас есть сейчас федеральный закон, по которому в принципе жилищные кооперативы не запрещены. Но в список льготных категорий попадают молодые ученые, военнослужащие, учителя. Я все-таки предлагаю расширить этот перечень и упростить возможность появления этих кооперативов. Мы понимаем: их главная прелесть — отсутствие банков как посредников, которые берут свои проценты, — рассказал председатель общественной организации.



На сессии напомнили, что в стране действуют, в частности, специальные программы для улучшения жилищных условий молодых семей. Но пока эффекта от них недостаточно. Как сказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, эта программа поддержки является предметом напряженной дискуссии с Минфином России. «Семья стоит в очереди, которая из-за недостаточного финансирования откладывается. Тем временем семья переходит порог возраста, который предполагает участие [в программе]», — сообщила Анна Кузнецова.



— Нужен управленческий механизм, который позволяет эту приоритизацию выстроить правильно, чтобы мы с вами знали, ради чего живем и работаем, — резюмировала в конце сессии Анна Кузнецова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ежегодно в среднем 450—500 семей у меня стоят на учете по Татарстану. А я, только потому что республика дает 100 млн, а Федерация — 33 млн, могу выдать всего 81—84 сертификата. И эта очередь не останавливается, она же растет и растет. Мы говорим: «Давай-давай [создавай] многодетные семьи», а ресурсная база нам не позволяет в полной мере обеспечить и снять хотя бы половину этой очереди. Очень просим поддержки Госдумы, — заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.



«Почему семьям с пятью детьми и более не выдают социальное жилье?»

В разговор с властью включились и сами многодетные родители.



— Почему нет такого на федеральном уровне, чтобы семьям с пятью детьми и более выдавали социальное жилье? Нам не надо его в собственность, нам сейчас нужно жить и нужны квадратные метры для удобства. Как дети наши захотят иметь большие семьи, если они ютятся [в маленьком жилье]? Я вспоминаю дистанционное обучение: это же было безумие! — дрожащим голосом говорила жительница Лаишевского района Татарстана Лилия Кадышева.

По ее словам, сейчас семья живет в доме площадью 27 квадратных метров. «У нас республиканская очередь. Мы в ней стоим уже пять лет. Были 550-е, за это время стали 301-ми», — поделилась многодетная мама.

По словам Лилии Кадышевой, сейчас семья живет в доме площадью 27 квадратных метров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я думаю, мы, во-первых, в отношении вашей семьи обязательно с Татьяной Петровной (Ларионовой, — прим. ред.) подумаем, что делать. Во-вторых, по поводу администрации обязательно подискутируем: какие [предлагают] программные формы поддержки, насколько она сигнализирует, что есть такие семьи, такие тревоги. Они же, по сути, отвечают за донесение информации о проблемах, с которыми лично справиться не могут, — ответила Анна Кузнецова.

По ее словам, очередь так или иначе движется, не заморожена. Но в таких ситуациях нужен индивидуальный подход.



Казанский блогер Эльза Зигантдинова на сессии посетовала на то, что некоторые виды поддержки, например конверт на выписку новорожденного, в республике доступны не всем многодетным семьям, а только малоимущим. Ее поддержала еще одна участница встречи: «Родители стараются, официально работают. Получается, все налоги вы оплачиваете, а поддержки все нет?» Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила: такие льготы, как выплаты на лекарства детям до шести лет, пониженная оплата коммунальных услуг, субсидии на проезд, доступны всем многодетным вне зависимости от дохода. «Может быть, как-то рассмотреть, чтобы не только малоимущим, но и другим [остальные виды] поддержки были доступны?» — прозвучало в ответ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К тому времени сессия продолжалась час. Татьяна Ларионова попросила двигаться к завершению, объяснив это тем, что у Анны Кузнецовой плотный график и сегодня ей предстоит также навестить раненых бойцов СВО. «Вопросы, которые у вас есть, вы формулируйте и оставляйте. Я вам обещаю, что все вопросы мы возьмем в работу и ответим непременно», — пообещала депутат.

В начале сессии зампредседателя Госдумы сообщила, что президент России Владимир Путин поставил следующую задачу: красной нитью через все национальные проекты в стране должна проходить тема защиты семьи. К этой мысли она вернулась и подводя итоги.



— К сожалению, нет у нас профильного ведомства, которое отвечало бы за это (поддержку семей, — прим. ред.), что ведет к «расплыванию» задач. Для Министерства просвещения приоритетны образовательные задачи, у Министерства экономики, Министерства строительства выстроен КПД таким образом, что они так или иначе проходят мимо тех задач, о которых говорит президент на федеральном уровне. Нужен управленческий механизм, который позволяет эту приоритизацию выстроить правильно, чтобы мы с вами знали, ради чего живем и работаем, — резюмировала в конце сессии Анна Кузнецова.

1 / 31 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов