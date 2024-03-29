Театр Кариева хочет поставить эпос, который старше «Кыйсса-и Йосыф»

А пока здесь ждут экспертов «Золотой маски», которые оценят «Приключения Рустема»

Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева поделился творческими планами. В апреле ожидается одна большая премьера. Кроме того, спектакль «Приключения Рустама» примет участие в двух престижных фестивалях, а театральная труппа поедет на гастроли в Сибирь. Подробнее в материале «Реального времени».

В первый раз — и сразу пять номинаций

На днях в театре Кариева ждут очень важных гостей, которые будут решать судьбу номинанта на театральную премию «Золотая Маска». Речь идет о спектакле «Приключения Рустема» режиссера Тимура Кулова. Он создан по повести татарского писателя Аделя Кутуя и воспоминаниям его сына — знаменитого поэта Рустема Кутуя.

Татарский ТЮЗ впервые в истории театра претендует на премию. И сразу — в пяти номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссера» (Тимур Кулов), «Женская роль» (Альбина Гайзуллина), «Мужская роль» (Булат Гатауллин), «Работа художника по свету» (Дмитрий Солопов).

Как отметила Луиза Янсуар, директор театра, представлять спектакль татарского классика на сценах разных регионов — это гордость и большая ответственность.

— На фестивалях мы часто выступаем как единственный театр, который показывает спектакли на татарском языке, — сказала директор. — К нам потом подходят зрители, спрашивают, откуда мы, на каком языке мы играем, какие у нас традиции. Мы с удовольствием рассказываем.

— Особенно интересная реакция бывает у детей, — подхватил Булат Гатауллин. — В других регионах некоторые дети и вовсе не знают о существовании татарской национальности. Они поднимаются к нам на сцену, признаются, что татарский язык очень красивый, спрашивают, где можно узнать больше о нем. А потом еще сильнее удивляются, когда узнают, что мы так же хорошо знаем и русский язык.



— А потом прямолинейные дети задают следующий вопрос: «Если вы так хорошо говорите на русском, почему же тогда играете спектакли на татарском?» — отметил Гатауллин.



— На что мы отвечаем, что у нас есть свой язык и мы его любим, — добавила Шарова.



— Получается, что через свои спектакли мы знакомим жителей других регионов с татарским народом, с татарской идентичностью. Я думаю, в этом и заключается большая миссия театра, — подытожил Гатауллин.



С этим же спектаклем театр в начале апреля впервые примет участие во Всероссийском театральном фестивале имени Розова «РОЗОВФЕСТ», который проходит в Ярославле. В конце апреля он будет представлен на Национальной театральной премии «Арлекин» в Санкт-Петербурге. Ее неофициально называют «детской Золотой Маской», потому что она считается самой авторитетной российской наградой за спектакли для детей. Экспертный совет просмотрел 150 спектаклей 121 российского театра и сформировал конкурсную программу XXI фестиваля. Среди 11 номинантов есть и татарстанский театр. К слову, театр Кариева участвует в фестивале с 2021 года и ежегодно побеждает в разных номинациях.

Алсу Гайзуллина и Булат Гатауллин в спектакле «Приключения Рустема». предоставлено пресс-службой театра Кариева

Татарский театр едет в Сибирь

Этой весной у театра будет много событий, которые произойдут в первый раз. В рамках федерального проекта «Большие гастроли» труппа впервые отправится в Ханты-Мансийск. В течение трех дней в театре обско-угорских народов «Солнце» покажут три спектакля: «Необыкновенные ичиги» и «Лейли и Меджнун» режиссера Рената Аюпова и «Гульчачак» Булата Гатауллина, последний вошел в лонг-лист «Золотой Маски». Ожидается также встреча с местными татарами. А осенью Ханты-Мансийский театр приедет в Казань с обменными гастролями.

Пока труппа будет на гастролях, в Казань с гастролями приедет государственный драматический театр Узбекистана.

Общение с журналистами началось с поздравления главного режиссера театра Рената Аюпова, который отмечает юбилей. 28 марта ему исполнилось 60. Празднование этой даты планируется торжественно провести в стенах театра.

Ренат Аюпов. Реальное время / realnoevremya.ru

Сейчас Аюпов готовит еще одну премьеру — спектакль «Шан кызы» («Сказание о дочери Шана»). Предполагается, что этот эпос был написан в 882 году, то есть даже раньше «Кыйсса-и Йосыф». По словам режиссера, это будет спектакль-квест.

— Этот спектакль лежал в папке 20 лет. В этом году, к счастью, появилась возможность его поставить. Это очень интересное произведение и очень сложное. Оно состоит из 12 частей, по нему можно было бы снять даже двухсерийный фильм.

По словам Аюпова, эпос невозможно поставить как есть.

— Мы решили сделать спектакль необычным и понятным для детей. Они должны будут выполнять задания и преодолевать трудности вместе с тремя богатырями. У нас есть задумка выпустить на сцену не только самих актеров, но и зрителей. Богатыри во время спектакля выберут 10 детей из зала, переоденут их в древние одежды и они вместе должны будут преодолеть сложности и спасти дочь Шана.

Премьера намечена на конец апреля. Сейчас идет процесс активных репетиций.