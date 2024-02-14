«Выйти на сцену, показать себя — это большой труд»

В Нижнекамске объявили победителей зонального тура Республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Самые яркие, успешные и талантливые. В Нижнекамске выбрали лучших женщин — руководителей, лидеров, производственников, матерей. На базе полилингвального комплекса «Адымнар» состоялся зональный тур конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В этом году в нем приняло рекордное количество участников — 14 конкурсантов боролись за право представлять город на уровне Татарстана. Как отметили организаторы мероприятия, каждый из них является примером того, как можно успешно сочетать мягкость и силу, мудрость и красоту, духовность и многогранность таланта, материнство и профессионализм. Кто стал победителем зонального тура — в материале «Реального времени».



«Такие конкурсы, объединяют, сплачивают семьи»



Яркие номера, невероятные эмоции и незабываемые впечатления. На сцене «Адымнар» в Нижнекамске завершился зональный этап республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В этом году НМР представил 14 претендентов в девяти номинациях, среди которых руководители учебных заведений, предприниматели, сотрудницы промышленных предприятий, труженицы села и молодые лидеры-общественники, работники культуры и искусства.



Каждому участнику, кто выходил на сцену, было чем удивить присутствовавших в зрительном зале. Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика КГПТО «ТАИФ-НК» Регина Ганиева выступила в номинации «Женщина-лидер». Своим главным достижением девушка считает сплочение нижнекамцев в инициативную группу, которая сегодня уже насчитывает более двухсот неравнодушных людей. Вместе они помогают семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Основное внимание уделяют детям с ограниченными возможностями.

Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика КГПТО «ТАИФ-НК» Регина Ганиева выступила в номинации «Женщина-лидер» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Я очень рада, что приняла участие в конкурсе. Отметила для себя три главные вещи. Первое — это сила семьи. Я выступала на сцене с мамой, мужем и детьми. Это очень важно. Такие конкурсы объединяют, сплачивают семьи. Три поколения стояли на сцене! Второе, хочется отметить поддержку, которую мне оказывали коллеги и организаторы конкурса. Я впервые была на сцене, и меня очень тепло и радушно встретили. В-третьих, мне было очень приятно выступать и стоять на одной сцене с заслуженными людьми города. Побольше бы таких конкурсов. Это огромный опыт. Эмоций много, их не передать словами, — призналась Регина.



Индивидуальный предприниматель, руководитель салона цветов и декора, дизайнер-флорист высокого класса Лариса Абрамович победила в номинации «Женщина-бизнес-леди». Надежда Минибаева, актриса драмы, заведующая труппой Театра юного зрителя города Нижнекамска, член Союза театральных деятелей России покорила жюри в номинации «Женщина — культура и духовность».

Актриса драмы Надежда Минибаева покорила жюри в номинации «Женщина — культура и духовность». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

«У каждого мощный потенциал внутри»



Самой молодой участницей конкурса стала главный специалист лаборатории эластомеров Полилаб Лилия Гизетдинова. Она боролась за победу в номинации «Моя судьба — моя профессия». Девушка уже 6 лет трудится на «Нижнекамскнефтехиме». Химию полюбила еще в школе и решила посвятить жизнь именно этой науке. За годы работы молодой специалист добилась высоких результатов. Она является соавтором пяти рационализаторских предложений, сопровождала 35 опытно-промышленных испытаний. Достижения Лилии представлены на всероссийском конкурсе «Инженер года».



— С учетом того, что мы большую часть времени проводим именно на работе, моя профессия занимает основную часть моей жизни. Это увлекательно и интересно. Я занимаюсь разработкой новых видов синтетических каучуков. Эта деятельность позволяет вносить существенный вклад в развитие химической промышленности и создание инновационных материалов, которые могут применяться в различных отраслях, — поделилась она.



Розалия Ямилова, начальник лаборатории завода Бензинов «ТАИФ-НК», как и Лилия Гизетдинова, представляла номинацию «Моя судьба — моя профессия». Ее видеоролик и незабываемое исполнение песни о любимой работе, покорили всех членов жюри. Теперь ей предстоит отстаивать честь родного предприятия на республиканском уровне. Впрочем, маме троих детей не привыкать к победам.

Совмещая домашние дела, воспитание детей и непростую должность руководителя промышленной лаборатории завода Бензинов, ранее она смогла достичь высшей номинации «Гран-При» в региональном конкурсе красоты.

Розалия Ямилова, начальник лаборатории завода Бензинов «ТАИФ-НК», представляла номинацию «Моя судьба — моя профессия». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Хочу выразить благодарность организаторам, постановщикам, операторам, ведущим, и всем, кто был причастен к такому прекрасному мероприятию. Были шикарные участники, у каждого мощный потенциал внутри, каждый со своей изюминкой, все действительно достойные. Очень рада что получилось со всеми познакомиться и тоже побыть частичкой конкурса. Пусть у каждого из вас обязательно достигаются все намеченные планы и на пути к светлым и добрым делам, никогда не опускаются руки. Всем спасибо! — не скрывая эмоции, сказала Розалия.



«Вы все сегодня победители»



Психолог НРБ с ПЦ Татьяна Хисматуллина стала лучшей в номинации «Женщина мать». Профессионал своего дела, помогающий решать психологические проблемы детей и подростков. Она также является автором и участником профилактических проектов, награждена почетным знаком «Отличник качества». Но, как признается Татьяна, в первую очередь она любящая жена и заботливая мама трех сыновей, двое из которых уже создали свои семьи.

Психолог НРБ с ПЦ Татьяна Хисматуллина стала лучшей в номинации «Женщина мать». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

«Женщиной-лидером» стала заведующая детским садом №15 Лилия Гимранова.



Титула «Мужчина-лидер» удостоился Гали Хасанов, заслуженный врач РТ, главный врач многопрофильной клиники «Реабилитация», военный врач в запасе, ветеран боевых действий.



Звание «Мужчина — благородное сердце» получили: заслуженный деятель искусств РТ, член союза художников России и Татарстана Ильдус Муртазин и ветеран Ракетных войск стратегического назначения Казбек Ризванов.

Звание «Мужчина — благородное сердце» получил заслуженный деятель искусств РТ Ильдус Муртазин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Впрочем, как отметили члены жюри, каждый, кто стал участником конкурса и приложил свой труд, может по праву считать себя победителем, умеющим вдохновлять, мотивировать, заряжать своей энергией окружающих.



— Это тридцатый конкурс, который проводит республиканская общественная организация «Женщина Татарстана». Сегодня на сцене стоят высокопрофессиональные, самые настоящие лидеры. Вы все сегодня победители. Выйти на сцену, показать себя, подготовить презентационные ролики, номера — это большой труд, — подчеркнула Гульзада Руденко, член совета РОО «Женщина Татарстана», генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, председатель Союза деловых женщин города Набережные Челны и региона «Закамье».

Итоги республиканского этапа конкурса подведут в Казани в канун 8 Марта. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Итоги республиканского этапа конкурса подведут в Казани в канун 8 Марта. Победителей определят в 10 номинациях.

