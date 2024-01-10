Гид по Мартына Межлаука: от рынка до реального училища

Гид по Большой Варламовской, часть 3-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Значительная часть нынешней парковки Колхозного рынка занимала церковь, а теперь на месте былого спокойствия здесь все больше хаоса. Последняя часть улицы Межлаука — это попытка нового выглядеть по-старинному либо цитировать архитектурные изыски прошлого (обратите внимание на башню Высшей школы иностранных языков и перевода).

Колхозный рынок

На месте парковки рынка стояла Церковь Смоленской иконы Божией Матери, она же Смоленско-Варлаамовская, или просто Варлаамовская. Вероятно, первая церковь здесь появилась в XVII веке. В период пожара 1789 года на этом месте был построен храм во имя иконы Смоленской Божией Матери с приделом во имя преподобного Варлаама, чудотворца Хутынского. Варлаам Хутынский (в миру Алексий Михалевич) родился в Великом Новгороде, а имя свое получил от холма Хутынь (то есть «худынь» — худое место, где обитала нечистая сила), где проживал в XII веке. Известно, что здесь пел Федор Шаляпин.

Своего погоста у нее не было, но в 1858-м ее обнесли с трех сторон каменной оградой с железной решеткой (на западную сторону не хватило места) и маленькой часовенкой.

В конце XIX века церковью активно занимались такие прихожане, как купцы Андрей Ильич Жуков и Иван Осипович Тихомирнов. Приход состоял из 191 души мужского пола, то есть он был немногочисленным.



Церковь и могилы местных священников разрушили постановлением Казгорсовета в 1932 году. Рынок, чья современная площадь составляет 2,72 гектара, был построен в 1958—1961 годах. В те же годы возвели здание нынешнего «Эталона». В 2004—2005-м по проекту Гипронииавиапрома рынок перестроили. Теперь он — лишь одна из доминант торгового района, с другими рынками, а также трехэтажным торговым центром «Муравейник».

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

«Эталон» (Московская, 48/1)

Сначала здесь был дом каретных дел мастера Поликарпа Матвеевича Романова, во дворе у которого работали поверочные мастерские (здесь проверяли весы и электроизмерительные приборы). После революции мастерские стали частью «Госметра», а в 1929 году — завод «Татметровес». В 1950-е уже Татарский завод по ремонту приборов и электрооборудования превратился в завод «Эталон», где производили образцовые мерники для учета расхода жидкостей на предприятиях нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности, АЗС и спиртзаводах. Торговым центром это здание стало в 2005-м.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом Свечникова (Межлаука, 6/43)

Стоящий на углу дом был снесен в 2002 году, а после был возведен новострой по мотивам. Здание принадлежало купцу Михаилу Лукичу Свечникову. Построили его в 1878 году по проекту архитектора Павла Аникина. Во время Первой мировой войны здесь располагалось 9-е отделение лазарета общества Красного Креста, а в советское время торговали обувью. На другой стороне, на месте университетского корпуса, стоял дом Белоусова.



скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Жилой дом управления Казанской железной дороги (Межлаука, 2/42)

Он же Дом железнодорожников, построенный в 1949—1952 годах для работников железной дороги по проекту Ахмеда Субаева. Будучи архитектором «Дорпроекта», он в 1941-м ушел на фронт, где был командиром саперного взвода. В частности, в 1945-м он с двумя саперами снял с верхнего настила Имперского моста Вены 250 противотанковых мин, позволив проехать по мосту артиллерии и танкам. Среди его наград — орден Красного Знамени. После Субаев вернулся в «Дорпроект» (в котором стал на 16 лет главным архитектором), работал в управлении Казанской железной дороги и проектно-строительном бюро при министерстве жилищно-коммунального хозяйства ТАССР. Среди других его сохранившихся объектов (а сталинки тоже начали сносить) — четырехэтажка на Миславского, 17.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Реальное училище (Межлаука, 1/44)

Училище, после которого можно поступить только в высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения. В Казани оно размещалось сначала в доме Тихонова на месте гостиницы «Казань», пока в 1879-м не переехало в здание, спроектированное местным преподавателем черчения и рисования Христофором Пашковским (он же спроектировал дом Кекина на Горького, 3). Место под него купил городской голова, математик, профессор Казанского университета Эраст Янишевский, раньше здесь жил отставной майор, помещик Николай Иванович Мосолов. Причем из 112 377 рублей и 99 копеек купец Иван Соболев выделил 85 тысяч рублей (Cоболевские бани напротив железнодорожного вокзала до сих пор периодически горят).

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

За учебу студенты платили по 30—36 рублей, были и стипендии. После революции училище превратилось в казанскую школу первой ступени №18. Также в здании разместился Педагогический техникум, потом эвакуационный госпиталь и наконец Казанский государственный педагогический институт, который как Татарский гуманитарно-педагогический университет вошел частью КФУ как Институт психологии и образования.