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«Древо жизни»: праздник башкирской культуры в Казани

22:26, 05.07.2023
«Древо жизни»: праздник башкирской культуры в Казани
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

Сегодня в парке им.Горького в рамках проекта «Древо жизни» прошел праздник башкирской культуры. Гостям праздника представили национальные костюмы, украшения, предметы декоративно-прикладного искусства, народные музыкальные инструменты кубыз и курай, на которых можно было сыграть. Все желающие могли изготовить национальное нагрудное украшение с башкирским орнаментом, расписать деревянную посуду и поучаствовать в мастер-классах по войлоковалянию и вышивке.

Видео: Камиль Исмаилов
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