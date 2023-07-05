«Древо жизни»: праздник башкирской культуры в Казани
Сегодня в парке им.Горького в рамках проекта «Древо жизни» прошел праздник башкирской культуры. Гостям праздника представили национальные костюмы, украшения, предметы декоративно-прикладного искусства, народные музыкальные инструменты кубыз и курай, на которых можно было сыграть. Все желающие могли изготовить национальное нагрудное украшение с башкирским орнаментом, расписать деревянную посуду и поучаствовать в мастер-классах по войлоковалянию и вышивке.
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