«Снимите это немедленно»: как ГИБДД Казани вышла в рейд
Госавтоинспекция Казани провела сегодня рейд по выявлению автомобилей с неправомерной тонировкой. Согласно техническим регламентам «О безопасности транспортных средств», светопропускание передних стекол и ветрового стекла должно составлять не ниже 70%. В случае обнаружения нарушения водителей могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 500 рублей.
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Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар ФатыховОбщество Татарстан
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