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«Снимите это немедленно»: как ГИБДД Казани вышла в рейд

12:53, 18.04.2023 4
«Снимите это немедленно»: как ГИБДД Казани вышла в рейд
Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани провела сегодня рейд по выявлению автомобилей с неправомерной тонировкой. Согласно техническим регламентам «О безопасности транспортных средств», светопропускание передних стекол и ветрового стекла должно составлять не ниже 70%. В случае обнаружения нарушения водителей могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 500 рублей.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Уважаемая ГИБДД, проведите пожалуйста рейд по колхозным ксенонам, владельцы авто стали массово устанавливать их не по ГОСТУ (даже в ПТФ), в темное время суток такие авто сильно слепят встречный транспорт, тем самым создавая аварийные ситуации
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  • Анонимно 18 апр
    прикольное название
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  • Анонимно 18 апр
    вчера только видела вхлам тонированный гелик, там, наверное, светопропускаемость не более 5%. Я еще подумала, ну надо же, вот кому закон не писан) Интересно, у этой машины тоже будут сдирать тонировку, если остановят и увидят?
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    Анонимно 18 апр
    доберутся и до них. Только они снимут, а на следующий день снова лепить поедут
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