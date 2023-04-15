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Видеоопрос: «Надо ли платить школьникам за пятерки, как бы вы поощряли за успеваемость?»

00:00, 15.04.2023 2
Видеоопрос: «Надо ли платить школьникам за пятерки, как бы вы поощряли за успеваемость?»
Фото: скриншот

На этой неделе депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением начать платить школьникам за отличную успеваемость. Депутат предложила перечислять выплаты на «Пушкинскую карту». По ее словам, такое нововведение станет не только стимулом для учеников, но и окажет положительное влияние на их культурное развитие. Скрозникова предложила кабмину провести эксперимент и автоматически перечислить деньги на «Пушкинские карты» школьников, основываясь на оценках в «Электронном журнале».

— Надо ли платить школьникам за пятерки, как бы вы поощряли за успеваемость? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразование Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Есть только один работающий путь поощрения-работающие социальные лифты для успевающих. Всё остальное-пыль в глаза.
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  • Анонимно 17 апр
    Сразу пойдут откаты.
    Любит наш народ всякое ...
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