Видеоопрос: «Надо ли платить школьникам за пятерки, как бы вы поощряли за успеваемость?»
На этой неделе депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением начать платить школьникам за отличную успеваемость. Депутат предложила перечислять выплаты на «Пушкинскую карту». По ее словам, такое нововведение станет не только стимулом для учеников, но и окажет положительное влияние на их культурное развитие. Скрозникова предложила кабмину провести эксперимент и автоматически перечислить деньги на «Пушкинские карты» школьников, основываясь на оценках в «Электронном журнале».
— Надо ли платить школьникам за пятерки, как бы вы поощряли за успеваемость? — поинтересовался корреспондент «Реального времени».
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