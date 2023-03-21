«Чтобы начать свое дело на селе, нужно быть миллионером»

Молодые фермеры Татарстана — об основных проблемах сельского предпринимательства

Сегодня перед многими районами Татарстана стоит вопрос о том, как удержать молодежь на селе. Окончив вуз, большинство стремится осесть в городах. Но в последнее время наметился положительный тренд — все больше молодых людей возвращается на малую родину, а некоторые пробуют открыть свое дело. Где взять подъемные, с чего начать бизнес — об основных проблемах, с которыми пришлось столкнуться на старте, молодые фермеры рассказали «Реальному времени».

Из электрика в фермеры



Булату Хисматову 26 лет. Он родился и вырос в деревне Малый Атмас Рыбноcлободского района. Его отец Агзям Хисматов — известный в республике комбайнер. Последние три года он удерживает первенство Татарстана по обмолоту зерна в своей категории.



Булат в 2018 году окончил Казанский энергетический университет и сразу начал работать на предприятии «Казанские электросети», входящем в состав «Сетевой компании», в оперативно-выездной бригаде электромонтеров. После 3 лет деятельности уехал обратно в деревню.

— Я люблю деревню, она меня никогда не отпускала. Работа в «Сетевой компании» была сменная, поэтому я принял решение не оставаться в городе, а ездить домой жить и приезжать в Казань только на очередную смену. «Отсыпной» и два выходных я проводил в Малом Атмасе. Тем более родителям нужна была моя помощь. У нас в семье всегда было небольшое хозяйство. Мы все делали своими руками.

После 3 лет, проведенных в столице, Булат Хисматов решил посвятить себя сельскому хозяйству и вернуться в родное село.

— Когда я принял решение строить ферму, у родителей было примерно 20 голов скота. Мы их держали просто в сарае. У нас было ЛПХ. Я твердо решил развиваться дальше. Мы купили заброшенный участок, очистили его и начали строить ферму. В самом начале обошлись без государственной помощи. Строили своими силами. Миллион у нас был собран, этого не хватило, пришлось взять для этих целей обычный потребительский кредит в банке.

Булат Хисматов признался, что получить кредит молодому человеку довольно сложно. Вначале у многих возникают проблемы. Начинающий фермер объяснил нежелание брать целевой кредит в профильном банке тем, что с ним слишком много волокиты:

— Нам удалось взять потребительский кредит. Специальный кредит для молодых фермеров я брать не стал, так как там слишком много условий. В первую очередь такие кредиты целевые. Ты должен создать ИП, проработать 1 год, надо сдать налоговую декларацию для подтверждения твоих доходов, только после этого тебе могут выдать кредит по специальной программе. Опять-таки все должно быть расписано на бумаге. Например, если брать деньги для строительства, то с каждым поставщиком у тебя должен быть заключен договор, и этот документ необходимо предоставить и так далее. То есть это сложный процесс.

По подсчетам Булата Хисматова, на начальном этапе для строительства фермы понадобилось примерно 2 с половиной миллиона рублей. Это с учетом того, что поднимали ее своими силами — с помощью членов семьи, родственников, друзей, знакомых. Изначально было 20 голов, построив ферму, закупили еще 12 голов. В 2022 году сельский предприниматель подал заявку на участие в программе «Агростартап» и выиграл грант в размере 3 миллионов.

— Думаю, ничего сложного в получении гранта нет. Если ты соответствуешь параметрам, у тебя в порядке все документы, есть земля, хозяйство и свои средства, проблем не возникнет. На деньги от гранта мы смогли купить технику и телок.

Фото: agro.tatarstan.ru

Сейчас в ферме ИП Хисматов содержатся 60 голов скота, из них 34 дойных. В сутки на одну корову приходится 18 литров молока. Молоко сдают сборщикам. Переработкой не занимаются. Булат признался, что это было бы выгоднее, но и усилий требуется слишком много.

— В марте нас ждала совсем невеселая новость — цену на молоко снова понизили. Если раньше у нас принимали по 29 рублей за литр, то сейчас цена упала сразу на 2 рубля — до 27 рублей за литр. Для нас это очень ощутимо. Мы знаем, что цена снизилась во всех районах. Нам это объясняют низким спросом и слишком большим предложением. Говорят, что молока много, а рынок сбыта сократился. Мало того, нас предупредили, что цена упадет еще ниже. Пока еще не говорят, насколько и когда именно это произойдет. Как всегда, нас просто поставят перед фактом. Мы понимаем, что это не вина сборщиков молока. Цену устанавливают заводы. После снижения стоимости литра молока мы теряем примерно 20 тысяч рублей в месяц.

Тем не менее Булат Хисматов в этом году планирует увеличить поголовье дойных коров и продолжить работать. Пока грандиозных планов не строит. Говорит, не время.

«Я сделал свой выбор»

Динару Саргазину 22 года, в прошлом году он окончил КФУ — отделение информационных технологий. Но работать по профессии не пошел. Решил получить другую специальность и поступил в Ветеринарную академию в магистратуру.

— Это необходимо для моей работы. Я выбрал направление ветеринарно-санитарной экспертизы. Появилась возможность для продолжения учебы, и я решил ею воспользоваться, чтобы получить второе высшее образование. Я планирую обустраивать свою жизнь в родном селе.

Семейный бизнес у Саргазиных появился, когда Динару было 7 лет. В 2021 году молодой человек уже создал свое фермерское хозяйство.

— Свой скот у меня появился уже до окончания вуза. Тогда я принял участие в программе «Агростартап» и выиграл грант. С этого и началось мое собственное хозяйство. Выиграть грант — дело непростое. Нужно правильно написать бизнес-план, соблюдать определенный регламент, надо собрать всю нужную документацию. Это все требует много времени.

Молодой фермер получил 3 млн 330 тысяч рублей от государства. Приобрел на эти деньги 100 голов быков и трактор МТЗ-82.

— В бизнес-плане заявлено, что мы в год должны производить 10 тонн мяса. И кроме того, по условиям программы, нужно каждый год увеличивать поголовье. У нас оно увеличивается ежегодно примерно на 50 голов.

На вопрос о том, какие трудности могут возникнуть, если молодой человек захочет открыть свое дело на селе, Динар отвечает, что в первую очередь должна быть поддержка. Некая финансовая база, основа:

— Я считаю, что для начала нужен хотя бы миллион. Даже чтобы получить грант по программе «Агростартап» требуется иметь свои средства — 330 тысяч рублей. Мотивация должна быть. Желание трудиться. Лень и деревня — несовместимы. И третье условие — выбрать правильное направление деятельности. Думаю, что теоретически возможно жить в деревне и вести работу на селе дистанционно. Но я выбрал другой путь. Я планирую переехать в деревню. Купить или построить дом в своей деревне.

Динар планирует воспользоваться государственной программой по субсидированию жилья для молодых семей на селе. Молодой человек признался, что несколько дней назад сделал предложение своей возлюбленной и получил согласие:

— Она из Азнакаево, сейчас учится в Казани в строительном университете. Мы пока не обсуждали, где будем жить, но надеюсь склонить ее на свою сторону. Среди моих друзей нет ни одного, кто бы приехал в деревню и начал бы там жить и работать. Многие из них всю жизнь прожили в городе и даже не представляют себе уклад деревенской жизни. Большинство моих друзей работают в офисе с восьми до пяти. Думаю, что молодежь не едет в деревню из-за того, что нет работы. Сейчас нет колхозов, например. Но, с другой стороны, поехали ли бы они работать в колхоз, если бы он существовал? Скорее нет, чем да. Сейчас молодых людей трудно понять. Всем нам все и сразу. Тот, кто сам не работал с детства, не поднимался с самых низов, не поймет ценность труда и заработанных потом денег.

Фото: agro.tatarstan.ru

По данным Росстата, население Татарстана за последние 10 лет сильно урбанизировалось. По данным переписи 2020 года, в городах проживают 3 074 048 татарстанцев, а в сельской местности — 930 761. Проблему оттока молодежи обсуждали и на XI Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел. Чего стоит остаться в сельской местности и начать свое дело, рассказали сами молодые бизнесмены.

В Татарстане недавно прошел конкурс на участие в программе «Агростартап». Победителями стали 76 начинающих сельхозпроизводителей. По данным Минсельхоза РТ, в 2022 году фермеры Татарстана получили гранты в рамках программы на 158,9 млн рублей. В прошлом году из 94 заявившихся на конкурс выиграли 68 фермеров. Суммы грантов составили от 1,5 до 4 млн рублей.

В республике реализуются два национальных проекта. Поддержка фермеров и кооперативов осуществляется по линии регионального проекта «Акселерация субъектов МСП». Финансирование проекта производится по 3трем направлениям: «Агростартап», предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат, а также софинансирование затрат ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан».

Региональные программы реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Грант главе крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) выделяют на приобретение участков и техники, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства.