24 февраля — год с начала СВО / Годовщина спецоперации на Украине / Реальное время Live
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С того момента прошел непростой для нашей страны год — год потерь, санкций, всемирной изоляции и повсеместной «отмены русских». Однако, несмотря на то, что Запад продолжает накачивать Украину оружием, российская армия все еще занимает лидирующую позицию и ведет активное наступление. Сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live» поговорим о том, как все начиналось, когда закончится, об итогах года проведения СВО и создании многополярного мира.
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