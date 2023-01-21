Видеоопрос: «Как вы относитесь к идее изменить возраст призыва в армию?»
В Госдуме назвали нулевой вероятность изменить в России возраст призыва в армию уже этой весной. «Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, законодательные изменения займут время. Поэтапно изменить призывной возраст — с 18 до 21 года, а верхний порог — до 30 лет, предложил в канун нового года министр обороны Сергей Шойгу и его «концептуально поддержал» Владимир Путин. С тех пор инициативу активно обсуждают, а на этой неделе появилась информация, что реформу могут провести уже в весенний призыв, но законодатели это опровергли.
— Как вы относитесь к идее изменить возраст призыва в армию? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым