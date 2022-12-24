На четверть больше бюджета льгот: сотрудники «Казаньоргсинтеза» подписали новый коллективный договор

Фото: Мария Зверева

Возмещение платы за детский сад, единовременная выплата во время отпуска по уходу за ребенком, доплаты в период временной нетрудоспособности. Это лишь малая часть социальных льгот, полученных работниками КОСа в рамках нового коллективного договора. С 1 января 2023 года сотрудники переходят к единому социальному пакету для работников всех предприятий объединенной компании СИБУР. Какие гарантии закреплены в новом коллективном договоре на ближайшие 3 года — в репортаже корреспондента «Реального времени».

Ключевая ценность — сплоченная команда

Сотрудники «Казаньоргсинтеза» заключили новый коллективный договор с работодателем. Документ подписали генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и председатель первичной профсоюзной организации «Казаньоргсинтез» Нефтегазстройпрофсоюза России Фанур Альмиев.

Подготовка проекта коллективного договора началась еще летом текущего года. В новой редакции документ был составлен после вступления большей части сотрудников в новую заводскую организацию «СИБУР Профсоюза» «Нефтегазстройпрофсоюза России» (более 70% сотрудников), а также по итогам анализа коллективных договоров «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», предприятий СИБУРа и включения в него лучших практик.

Улучшение условий труда и социальной защищенности сотрудников предприятия станет стимулом для достижения амбициозных целей компании. Фото: Мария Зверева

— Одна из ключевых ценностей нашей компании — это сплоченная команда. Для большой дружной команды нашего предприятия важен каждый. Именно поэтому после вхождения предприятия в группу СИБУР обеспеченность абсолютно всех сотрудников качественными условиями труда стала приоритетной. Многое мы уже успели сделать, но большая работа еще ждет впереди. Улучшение условий труда и социальной защищенности наших сотрудников должно стать стимулом для достижения амбициозных целей, которые мы все перед собой ставим, — обратился к сотрудникам Айрат Сафин.

Фанур Альмиев, выступая перед коллегами, отметил основные позиции нового договора.

— В этом коллективном договоре применены все лучшие практики компании СИБУР и «Казаньоргсинтеза». В ходе проведения переговоров нам удалось сохранить все те условия, выплаты и льготы, которые существовали в действующем коллективном договоре КОСа и добавить ему еще те льготы, которые имелись у компании СИБУР. С момента начала действия коллективного договора работник, где бы он ни находился, на каком бы предприятии СИБУРа ни работал, он не будет ощущать разницу. Везде условия одинаковы, — подчеркнул он.

Айрат Сафин: «Для большой дружной команды нашего предприятия важен каждый». Фото: Мария Зверева

Бюджет льгот для сотрудников увеличивается на 26%

Подписанный сегодня договор — трехлетний. Он существенно улучшает условия для работников, а также на 26% увеличивает бюджет, направляемый на социальные льготы, при этом не учитываются расходы работодателя на программу добровольного медицинского страхования.

Договор предусматривает сохранение набора всех действующих льгот и условий для сотрудников. По большинству из них увеличивается сумма выплат и компенсаций, а также добавляются новые. В частности, увеличиваются выплаты при рождении ребенка, на треть повышаются выплаты ко Дню знаний для многодетных семей, поднимаются выплаты в случае происшествий и другие.

Сохраняется льгота в виде бесплатных медосмотров. При этом все штатные сотрудники предприятия впервые будут обеспечены пакетом ДМС. Вводится единовременная выплата в период отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет. Сотрудники получают новую льготу в виде доплаты до базового вознаграждения в период временной нетрудоспособности — до 10 дней в год.

— Сегодня большое событие для сотрудников нашего предприятия. Я очень рада, что с каждым разом наш коллективный договор становится лучше. Он стал крепче, богаче, значимее для каждого работника «Казаньоргсинтеза». Не на каждом предприятии республики есть такой высокий уровень заботы, этот документ — наша суперзащита. Я считаю, сегодняшнее событие — это очень хороший подарок на Новый год для каждого из нас, — поделилась эмоциями с корреспондентом председатель профсоюзного комитета завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления Татьяна Сергеева.

Фанур Альмиев: «В коллективном договоре применены все лучшие практики компании СИБУР и «Казаньоргсинтеза». Фото: Мария Зверева

«Радует, что между руководством и рабочим персоналом выстроены такие доверительные отношения»

После торжественной церемонии подписания к участникам мероприятия по видеосвязи обратился генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, который отметил, что хоть документ подписывается только сегодня, но поддержка холдингом производства и сотрудников КОСа началась с первого дня вхождения предприятия в объединенную компанию.

— Хочу вам пообещать, коллеги, что со стороны СИБУРа все программы поддержки будут продолжены. Все у нас получится, — заверил он.

Поздравил коллектив КОСа и заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин.

— Ни одно из предприятий не может быть успешным без высокопрофессионального коллектива, без рабочих специальностей и кадров, которые есть на этом заводе. Недаром президент нашей республики всегда в приоритете ставит задачу по созданию условий труда на предприятиях и сохранению здоровья коллектива выше всего. Безусловно, подписание сегодняшнего договора говорит о том, что задачу по созданию этих условий руководство «Казаньоргсинтеза» и СИБУРа не ставит на задний план. Очень радует, что между руководством завода и рабочим персоналом выстроены такие доверительные отношения, — отметил он.

Мероприятие завершилось торжественным вручением наград. Фото: Мария Зверева. Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»

Завершилось мероприятие чествованием сотрудников казанского предприятия СИБУРа, отмеченных правительственными, отраслевыми и корпоративными наградами.