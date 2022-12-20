Из Казани в Лисичанск отправили четвертую колонну гуманитарного груза
Сегодня с площадки рядом с центром семьи «Казан» в Лисичанск отправили четвертую колонну фур с гуманитарной помощью. В дополнение к товарам первой необходимости в Лисичанск отправили стройматериалы и инструменты, печки. А также в преддверии Нового года в Лисичанск вместе с другими необходимыми вещами доставят около двух тысяч новогодних подарков детям города.
1/10
Фото: Максим Платонов, видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым