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Из Казани в Лисичанск отправили четвертую колонну гуманитарного груза

23:22, 20.12.2022
Из Казани в Лисичанск отправили четвертую колонну гуманитарного груза
Фото: Миксим Платонов

Сегодня с площадки рядом с центром семьи «Казан» в Лисичанск отправили четвертую колонну фур с гуманитарной помощью. В дополнение к товарам первой необходимости в Лисичанск отправили стройматериалы и инструменты, печки. А также в преддверии Нового года в Лисичанск вместе с другими необходимыми вещами доставят около двух тысяч новогодних подарков детям города.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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