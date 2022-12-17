Видеоопрос: «Как оцениваете уборку снега в Казани?»
На уборку Казани от снега, по данным мэрии, ежедневно выходят свыше 600 дорожных рабочих и 300 единиц техники. Чиновники докладывают, что за сутки из города вывозят от 10 до 15 тысяч тонн осадков, однако результат дорожных служб все еще не радует горожан. На портале «Народный контроль» зафиксировано много жалоб на заваленные сугробами обочины дорог и неочищенные дворы. С новыми снегопадами ситуация в городе усугубилась, из-за снежных отвалов на шоссе растут автомобильные пробки, а вместе с ними и недовольство горожан.
— Как оцениваете уборку снега в Казани? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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