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К нам приехал Дед Мороз: как в Казани встречали сказочный поезд

20:11, 05.12.2022
К нам приехал Дед Мороз: как в Казани встречали сказочный поезд
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казань прибыл поезд Деда Мороза — на перроне его ждали более 600 ребят и их родителей. Дед Мороз выехал из Великого Устюга еще в октябре, проехал более 70 городов и сегодня наконец добрался до татарстанской столицы. В компании с ним к ребятам вышла его сказочная свита — Снегурочка, а еще снеговики и символы наступающего 2023 года — крольчата.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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