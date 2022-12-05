К нам приехал Дед Мороз: как в Казани встречали сказочный поезд
Сегодня в Казань прибыл поезд Деда Мороза — на перроне его ждали более 600 ребят и их родителей. Дед Мороз выехал из Великого Устюга еще в октябре, проехал более 70 городов и сегодня наконец добрался до татарстанской столицы. В компании с ним к ребятам вышла его сказочная свита — Снегурочка, а еще снеговики и символы наступающего 2023 года — крольчата.
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Фото: Максим Платонов, видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
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